Evangelos Evangelou, prezes Herbapolu–Lublin S.A. w rozmowie z nami opowiedział o wyzwaniach producentów w branży spożywczej. / fot. materiały prasowe

Inflacja, drożyzna, zerwane łańcuchy dostaw - wyzwania producentów w branży spożywczej

Rekordowa inflacja, drożyzna, zerwane łańcuchy dostaw, wysokie ceny surowców. Co było i jest największym wyzwaniem dla spółki w tym roku?

Evangelos Evangelou, prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A.: Niezwykle dotkliwe są dla nas trudności w obszarze łańcucha dostaw. Tworząc nasze produkty, zawsze stawiamy na wysoką jakość i nie uznajemy tu kompromisów. Dlatego wszystkie surowce, z których korzystamy, muszą spełniać określone wymagania. W obecnej sytuacji rynkowej, ogromnym wyzwaniem stało się odpowiednie zabezpieczenie surowców, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Podobnie jak wiele firm, doświadczamy ograniczonych dostaw wysokiej jakości izoglukozy, która produkowana jest ze zboża i stanowi ważny składnik naszych syropów.

Oczywiście, nie mamy wpływu na zewnętrzne, niekorzystne okoliczności, których skutkiem są te trudności. Dokładamy jednak wszelkich starań, by tym zagrożeniom podołać i utrzymać produkcję na założonym poziomie. Niezwykle ważne jest tu odpowiednie planowanie, jak i właściwa współpraca z dostawcami. Dążąc do zachowania ciągłości produkcji, w tym roku dużo wcześniej rozpoczęliśmy zakupy naszych kluczowych surowców, by zapewnić firmie odpowiednie zabezpieczenie w tym zakresie.

Czy Pana zdaniem wzrosty cen surowców i energii przełożą się na wyższe ceny gotowych produktów?

Inflacja wpływa na sytuację producentów, dostawców, podmiotów handlowych. Podobnie jak inne przedsiębiorstwa, mierzymy się z jej negatywnymi następstwami. Ceny energii elektrycznej wzrosły niemal trzykrotnie, węgla – prawie dwu i półkrotnie, a gazu ziemnego – niemal dwukrotnie. Coraz wyższy poziom osiągają ceny wielu surowców, półproduktów, jak i opakowań, co wiąże się bezpośrednio z mniejszą ich dostępnością. Mamy rekordowo wysoki poziom kosztów transportu i logistyki. To wszystko wydatnie podnosi koszty produkcji.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tej sytuacji wielu producentów zdecydowało się na kilkukrotne podwyżki cen. Osobiście uważam to za brak otwartości w komunikacji i zwodzenie partnerów handlowych. W tym roku wprowadziliśmy tylko jedną podwyżkę. Oczywiście, ma ona wyższy poziom niż cząstkowe podwyżki cen u naszej konkurencji. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę skumulowaną wartość tych pojedynczych, niższych podwyżek, to z całą pewnością nasze ceny należy uznać nadal za konkurencyjne.

Działając w ten sposób, postępujemy też zgodnie z wartościami naszej firmy, wśród których szczerość i otwartość zajmują niezwykle ważne miejsce. Dzięki transparentnym zasadom, budujemy trwałe i prawdziwe relacje z partnerami handlowymi. Prowadzimy z nimi otwartą i przejrzystą komunikację, dlatego wprowadzając podwyżkę, dokładnie wskazaliśmy, jakiego rzędu wyższe koszty ponosimy. Dla mnie to absolutnie niezbędny wymóg efektywnej współpracy.

Czy czekają nas kolejne podwyżki cen?

Wspomniał Pan o jednej podwyżce. Czy wzrosną jeszcze ceny oferowanych przez Herbapol produktów?

Niezwykle złożona, a przy tym dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa uniemożliwia dziś w zasadzie stawianie jakichkolwiek uzasadnionych prognoz. Jak długo i w jakim tempie będą rosły ceny surowców? Czy uda się zachować w pełni ciągłość dostaw energii? Czy i kiedy miną utrudnienia w łańcuchu dostaw? Dziś chyba nikt nie jest w stanie udzielić jasnych i pewnych odpowiedzi na takie pytania. Mogę jednak zapewnić, że doskonale wiemy, jak ważna dla konsumentów jest cena ich ulubionych produktów naszych marek. Dlatego zrobimy wszystko, by znaleźć odpowiednią równowagę między utrzymaniem stabilnego rozwoju firmy, a zachowaniem cen przystępnych dla klientów.

