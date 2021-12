Producent herbat inwestuje w park maszynowy i rozbudowę zakładu

Autor: Jakub Szymanek

Data: 28-12-2021, 11:23

Evangelos Evangelou, prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl opowiedział o planach spółki na 2022 rok. / fot. materiały prasowe

Evangelos Evangelou pozytywnie ocenił mijający rok dla spółki.

– Muszę przyznać, że to kolejny rok, z którego jestem zadowolony. Nie będę ukrywał, że zarówno pandemia, jak i wiele innych czynników zewnętrznych miały spory wpływ na naszą pracę. Jednak dzięki współpracy całego zespołu, który stale wykazuje się dużym zaangażowaniem, zrealizowaliśmy plany na 2021 rok – powiedział.

„Herbapol-Lublin” S.A zmodernizuje zakład w Lubawie

Prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A przedstawił również plany spółki na 2022 rok.

– Od kilku lat konsekwentnie stawiamy na rozwój; nasza strategia w tym zakresie obejmuje kilka kluczowych obszarów. Jednym z nich jest dalszy rozwój przedsiębiorstwa, w tym parku maszynowego oraz inwestycje w modernizację oddziału w Lubawie, który do naszej firmy dołączył pod koniec 2019 roku. Mając świadomość tego, że każdą firmę tworzą ludzie, w 2022 roku chcemy umożliwić pracownikom rozwój w ramach wewnętrznych programów szkoleniowych i udziału w zewnętrznych konferencjach. Naszym celem jest także wdrożenie zmian odpowiadających na potrzeby naszego zespołu, zidentyfikowane w trakcie ostatniego badania opinii i zaangażowania pracowników – wyjaśnił.

– Niezmiennie chcemy też być blisko naszych konsumentów. Dostosowane do odbiorców działania ATL pozwolą nam na umocnienie pozycji w świadomości konsumentów oraz pozyskanie nowych. Jest to szczególnie istotne w tych kategoriach, w których jesteśmy obecni od niedawna (jak np. marka kosmetyków naturalnych Herbapol Polana) czy tych, które w 2021 roku przeszły rebranding, jak miało to miejsce w przypadku marki Big-Active – dodał.

