Producent kawy z akcją w serwisie pornograficznym. "Chodzi o misję"

GBS – Golden Bow Solutions, jako pierwsza polska kawa na Pornhubie wystartowało z kampanią reklamową zachęcającą do nawiązywania relacji międzyludzkich. Co przyświecało twórcom nietypowej akcji?

Autor: AT

Data: 14-02-2022, 15:07

Firma Golden Bow Solutions jako pierwszy polski producent kawy rozpoczyna kampanię społeczną w jednym z najpopularniejszych serwisów pornograficznych – Pornhub. fot. unsplash

Pierwsza polska kawa na Pornhubie

GBS – Golden Bow Solutions, jako pierwsza Polska Kawa na Pornhubie wystartowało z kampanią reklamową zachęcającą do nawiązywania relacji międzyludzkich. Kampania prowadzona jest w systemie reklamowym Pornhub i skierowana jest na terytorium Polski. Akcja rozpoczęła się w pierwszym tygodniu lutego i potrwa do końca miesiąca. Firma wskazuje, że w pierwszych dniach działania, dotarła ona do kilkuset tysięcy użytkowników Pornhuba i spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród wielu influencerów.

Kampania ma na celu reagować na negatywny wpływ nadmiernego korzystania z pornografii i zachęcać do otwierania się na nowe relacje oraz zacieśniania obecnych w realnym świecie. Jako wsparcie w postawieniu pierwszych kroków na drodze do prawdziwych relacji ma być właśnie kawa.