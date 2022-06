Regularne picie kawy może zmniejszać ryzyko niewydolności nerek

Picie co najmniej jednej filiżanki kawy dziennie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka ostrej niewydolności nerek – informują naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine. Ich wnioski ukazały się w piśmie „Kidney International Reports”.

Data: 06-06-2022, 08:31

Regularne picie kawy może zmniejszać ryzyko niewydolności nerek. / fot. JS

Kofeina korzystnie wpływa na wiele aspektów naszego zdrowia. Wykazano już, że regularne picie kawy pomaga zapobiegać chorobom przewlekłym, takim jak cukrzyca typu 2, choroby wątroby czy układu sercowo-naczyniowego - mówi dr Chirag Parikh.

Do ostrej niewydolności nerek dochodzi przy wzroście stężenia kreatyniny w ciągu kilku godzin lub kilku dni, przy jednoczesnym zmniejszeniu objętości wydalanego moczu. Powoduje to nagromadzenie zbyt dużej ilości produktów przemiany materii i zaburzenie równowagi w organizmie, które może prowadzić nawet do zgonu.

