Rynek herbaty pozostaje stabilny w ujęciu wartościowym (wywiad)

Dostrzegamy zmiany zachodzące między kategoriami: herbata czarna notuje niewielkie spadki, podobnie jak herbaty zielone czy owocowe na rzecz rosnących od kilku lat kategorii herbatek ziołowych i funkcjonalnych – powiedział Evangelos Evangelou, prezes Herbapolu–Lublin S.A.

Evangelos Evangelou, prezes Herbapolu–Lublin S.A. w rozmowie z nami ocenił rynek herbaty w Polsce. / fot. materiały prasowe

Za nami trzy kwartały 2021. Jaki to był czas dla Herbapolu–Lublin S.A? Co udało się zrealizować w tych miesiącach, a jakie są plany spółki na czwarty kwartał tego roku?

Trzy pierwsze kwartały tego roku były dla nas bardzo dobre. Utrzymaliśmy pozycję lidera znakomitej większości kategorii znajdujących się w naszej ofercie, umocniliśmy pozycję w kategorii produktów dżemowych, a co najważniejsze – poszerzyliśmy dystrybucję i zwiększyliśmy sprzedaż naszych gotowych do picia napojów oraz produktów marki Herbapol Polana. W efekcie zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost w stosunku do 2020 roku, a nasze przewidywania zakładają, że ten rok zamkniemy powyżej założonego planu.

W czwartym kwartale, zgodnie z całoroczną strategią, będziemy koncentrować działania na dalszym rozwijaniu dystrybucji i wzroście sprzedaży, choć rzeczywiście sezon jesienno-zimowy jest dla nas jednym z gorętszych momentów. Jesteśmy obecni w bardzo sezonowych kategoriach i to właśnie teraz szczególnie widać nas nie tylko w mediach, ale i w sklepach, gdzie przypominamy konsumentom o naszych inspirowanych naturą produktach.

Na początku października w mediach zadebiutował nowy spot reklamowy herbat zielonych marki Big-Active, który w zupełnie inny niż dotychczas sposób pokazuje świat marki i produktu. Jestem przekonany, że przyczyni się on do zwiększenia rzeszy fanów tej marki, gdyż – muszę przyznać – sam jestem nim zachwycony i jednocześnie dumny z zespołu, który odważył się na tak niecodzienną dla marki spożywczej kreację.

Ten sezon będzie wyjątkowy także pod kątem najmłodszego dziecka w naszej rodzinie – marki Herbapol Polana, która będzie świętować pierwszą rocznicę swojej obecności na rynku kosmetycznym. Z tej okazji wystartujemy z mocnym wsparciem reklamowym tej marki – więcej będziemy mogli powiedzieć już na początku listopada. Jesień zapowiada się więc dla nas bardzo ekscytująco.

Jaka jest strategia Herbapolu–Lublin S.A na sezon jesień/zima?

W chłodniejszych miesiącach sprzedaż naszych flagowych produktów zdecydowanie wzrasta, dlatego stawiamy na rozbudowaną komunikację do konsumentów – zarówno w kanale ATL, jak i BTL. Z wyprzedzeniem planujemy także wolumeny produktów, tak, aby na półkach sklepowych na pewno nie zabrakło naszych herbatek, syropów i produktów dżemowych. W ostatnim roku, podobnie zresztą jak teraz, proces planowania był szczególnie wymagający w obliczu pandemii, ale dzięki dobrym decyzjom i pracy całego zespołu jestem przekonany, że jesteśmy gotowi na czwarty kwartał.

Jesień i zima to przede wszystkim sezon herbaciany i dodatków do herbaty. Czy planują Państwo poza herbatami dodatkową promocję w tym czasie kategorii syropów?

Syropy to największa kategoria w naszym portfolio, która cieszy się powodzeniem wśród konsumentów przez cały rok. W okresie jesienno-zimowym – tradycyjnie już – wprowadzamy do sprzedaży typowo sezonowe smaki, jak np. Pomarańcza z goździkami i cynamonem czy Gruszka z kwiatem czarnego bzu, które cieszą się zainteresowaniem konsumentów z uwagi na niestandardowe połączenia smakowe. Niezależnie od popularności tej kategorii, zaplanowaliśmy jej wsparcie komunikacyjne zarówno w telewizji, jak i w Internecie, w ramach przygotowanej w tym roku platformy komunikacyjnej „Herbapol. I dzień smakuje lepiej!”. W najbliższych tygodniach konsumenci zobaczą zresztą wszystkie cztery spoty przygotowane w ramach platformy; oprócz kategorii syropów będziemy również promować herbatki ziołowe, owocowe i produkty dżemowe.

W październiku będziemy również promować nasze syropy BIO, w ramach działań przygotowanych dla całej linii Herbapol BIO.

Jaka według Pana prezentuje się obecna sytuacja na rynku herbaty w Polsce?

Ogólnie rzecz biorąc, rynek herbaty w Polsce pozostaje stabilny w ujęciu wartościowym, choć dostrzegamy zmiany zachodzące między kategoriami: najpopularniejsza herbata czarna notuje niewielkie spadki, podobnie jak herbaty zielone czy owocowe na rzecz rosnących od kilku lat kategorii herbatek ziołowych i funkcjonalnych. Na popularności zyskuje zwłaszcza ta druga kategoria, co w dużej mierze zawdzięczamy trendom, ale i pandemii, które sprawiły, że konsumenci chętniej sięgają po produkty wspierające funkcjonowanie organizmu.

