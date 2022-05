Rynek kawy ma problemy z surowcem. Czy przez to zapłacimy więcej?

Na rynku kawy pojawiły się zawirowania związane z dostępnością surowca i cenami. Jak to przekłada się na działalność kawiarni w Polsce? Kamil Kwietniewski, szef sprzedaży B2B w Coffeedesk, w rozmowie z nami ocenił obecną sytuację na rynku kawy i kawiarni w Polsce.

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku kawiarni?

Idziemy w dobrą stronę. To co się w ostatnich miesiącach wydarzyło, czyli przejście z takiego okresu pandemicznego na taki okres postpandemiczny bardzo pozytywnie nastraja branżę, ogólnie gastronomiczną. Kawiarnie jak najbardziej patrzą w stronę światła. Wszyscy klienci, którym brakowało wyjścia do kawiarni, którzy chcieli pić kawę z innymi ludźmi, którzy chcieli się spotykać, mogą rzeczywiście to robić, mogą wyjść do kawiarni. Mogą zamówić ulubioną kawę, usiąść na tarasie czy w ogródku przy kawiarni. Widzimy wyraźny wzrost zainteresowania, czy wyraźny wzrost sprzedaży kawy do gastronomii, zwłaszcza do kawiarni. Sami jako Coffeedesk mamy swoje kawiarnie, więc widzimy bezpośrednio jak się przekłada sytuacja związana z okresem postpandemicznym, który obecnie mamy, na wzrost liczy klientów, którzy przychodzą do kawiarni, tak że widzimy wzrosty.

A druga sprawa, która jest bardzo pozytywna, to widzimy, że dużo otwiera się nowych kawiarni. Są osoby, które mimo pandemii, tego, że gastronomia była w trudnych czasach – tak to można określić – to teraz mamy pozytywne nastroje. Coraz więcej ludzi otwiera kawiarnie. Kupują nowy sprzęt i szukają nowych kaw, ale też szukają nowych rozwiązań jak np. nitro cold brew czy kawy w ogóle przygotowywane na zimno, czy nawet herbaty przygotowywane na zimno. Tak że pandemia dała nam do myślenia pod kątem tego, żeby stawiać na jakość oraz szukać nowych produktów, nowych propozycji dla klientów, który chcą wrócić do kawiarni. Widzimy zwrot w stronę tego, że lokale coraz więcej sprzedają, że ludzie wracają do kawiarni, a tym samym biznes zaczyna kwitnąć.

Co zrobić, aby przyciągnąć gości do kawiarni, zwłaszcza jak jest się nowym graczem w tym dosyć nasyconym rynku kawiarnianym?

Branża kawiarniana jest bardzo konkurencyjna, bo żeby otworzyć kawiarnię nie potrzeba wiele, natomiast kluczowe jest, żeby jednak wiedzieć, jak funkcjonuje kawiarnia. Wiedzieć, co jest istotne w kawiarni i przede wszystkim należy pamiętać, że kawa i serce kawiarni, czyli ekspres do kawy, to są najważniejsze elementy w kawiarni.

Na pewno warto zwrócić uwagę na dobry sprzęt, ale to jest kwestia bardzo płynna, ponieważ możemy kupić bardzo dobry ekspres, drogi sprzęt, ale może on się nie przekładać na to, że kawa będzie dobra. Trzeba pamiętać o edukacji pracowników, żeby baristów nauczyć robić kawę i najlepiej mieć zaangażowanych baristów, którzy chcą rzeczywiście pracować z kawą.

Natomiast to, co jest najważniejsze, to trzeba pamiętać o dobrym sprzęcie, dobrej jakościowej kawie. Nie wolno na niej oszczędzać, ale też trzeba mieć świadomość jako właściciel, jak funkcjonuje kawiarnia.

Nowi gracze muszą zwrócić uwagę na samoświadomość. Otwierający kawiarnię, powinien poznać ten biznes. Wiedzieć, co ma znaczenie, pamiętać o tym, że rzeczywiście narzuty na kawie są dosyć wysokie, ale żeby kawiarnia zarabiała, to musimy tej kawy trochę sprzedać. Żeby mieć obroty, które dadzą nam realne przychody, a nie tylko koszty, więc na to warto zwrócić uwagę. A druga rzecz to kawa, czyli nie szukać tej najtańszej kawy, ale mieć świadomość na temat tego, co to znaczy dobra kawa.

Zawirowania na rynku związane z surowcem i cenami kawy

To jest bardzo ciekawy temat, bo po pierwsze: koszt surowca, a po drugie: ten surowiec trzeba przywieźć. Przetransportować samolotem lub statkiem.

Pierwsza rzecz to problem z surowcem. Wiemy o tym, że w Brazylii pojawiły się przymrozki, które „położyły” kilkadziesiąt hektarów zielonego ziarna. W sensie takimi, że zbiory są niemożliwe, bo przymrozki powodują, że rośliny umierają, więc jest mniejsza ilość surowca w Brazylii. A Brazylia odpowiada za ponad 1/3 światowego zapotrzebowania na zielone ziarno na kawę.

Druga sprawa to transport, czyli transport morski. Lotniczy jest bardzo drogi, więc raczej nie stosuje się go przy transporcie kawy. A podniesione koszty transportu to kolejna rzecz, która wpłynęła na to, że w Europie palarnie kawy kupują surowiec drożej, a tym samym to przekłada się na nas.

Jako Coffeedesk, który jest dystrybutorem palonej kawy, dostaliśmy już od naszych dostawców kawy palonej aktualizację cenników z podwyżkami, co finalnie przekłada na właścicieli kawiarni. Mimo to właściciele kawiarni mogą funkcjonować dzięki temu, że klienci mimo tej droższej kawy chcą korzystać z usług kawiarnianych.