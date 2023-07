Napoje

Rynek kawy w Polsce rozwija się w kierunku premium (WYWIAD)

W przeciwieństwie do innych rynków Polska wykazuje duże uznanie dla kawy ziarnistej, wypierając korzystanie z kapsułek. Trend ten świadczy o tym, że Polacy przywiązują wagę do bardziej profesjonalnego i wyrafinowanego podejścia do metod przygotowywania kawy w domu - powiedział nam Marco Barbieri, Lavazza Country Sales Manager Poland.

Marco Barbieri, Lavazza Country Sales Manager Poland, w rozmowie z nami opowiedział m.in. o strategii Lavazzy w Polsce. / fot. Kuba