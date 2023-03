Kawa odgrywa bardzo pozytywną rolę w życiu Polaków. Dlatego jesteśmy w stanie przeznaczyć większą kwotę na dany produkt, pod warunkiem, że wyróżnia się on wysoką jakością i wyjątkowym smakiem – powiedział Michał Proszewski, Coffee Business Director, Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Rynek kawy w Polsce

Jakie widzi Pan szanse na rozwój, ale i zagrożenia dla rynku kawy w 2023 roku?

Ogromną szansą dla całego rynku jest fakt, że Polacy stają się coraz bardziej świadomymi kawoszami: szukają dobrej jakości ziaren i są otwarci na nowe warianty smakowe czy kategorie. Taki konsument bardzo rozwija i napędza rynek. Dzięki temu, że polski rynek ma tak ogromny potencjał jako lokalny oddział Coca-Cola HBC możemy tworzyć dedykowane linie kaw, skrojone na potrzeby naszych konsumentów znad Wisły. Dobrym przykładem jest nowość w ramach segmentu ‘crema’, który w Polsce cieszy się niesamowitym zainteresowaniem – w zeszłym roku wprowadziliśmy do dystrybucji Costa Coffee Café Crema Blend, która została stworzona specjalnie pod gusta Polaków. W 2023 r. z pewnością dalej będziemy bacznie obserwować rynek, aby rozwijać się i poszerzać nasz asortyment.

Ewentualne zagrożenia dla naszego rynku wynikają wyłącznie z uwarunkowań makroekonomicznych, w tym przede wszystkim galopującej inflacji, a także z sytuacji geopolitycznej na świecie – te czynniki wpływają na koszty produkcji i transportu oraz dostępność surowców, tym samym dotykając niemal każdej gałęzi biznesu. Polska jest bardzo konkurencyjnym rynkiem i my jako marka widzimy tu jednak dużo więcej szans i możliwości.

Dostępność i ceny surowca na rynku kawy

Rynek kawy w minionym roku borykał się z dostępnością i cenami surowca, jak to wygląda obecnie? Czy przez zamieszanie gospodarcze, problemy z łańcuchem dostaw, wojnę, inflację możemy spodziewać się, że ceny kawy będą rosły?

Tak jak wspomniałem, bieżące warunki wpływają na nasz rynek, podobnie jak na całą branżę FMCG. Z naszej perspektywy segmentu kawy jesteśmy jednak spokojni – oczywiście wszystko jest uzależnione od dostępu do surowców energetycznych, takich jak ropa czy gaz, ale z pewnością nie przewidujemy problemów z dostępnością naszych produktów.

Jednak poza sytuacją makroekonomiczną i geopolityczną wyzwaniem są także kwestie klimatyczne, które wpływają m.in. na dostępność, a co za tym idzie ceny tzw. zielonego ziarna (niepoddanego procesom palenia).

Trendy na rynku kawy

Jakie dostrzega Pan obecnie trendy na rynku kawy?

Od lat obserwujemy trend premiumizacji. Kawa odgrywa bardzo pozytywną rolę w życiu Polaków - jak wspominałem to swego rodzaju “mój moment” w ciągu dnia, który ma dodać energii, wprawić w dobry nastrój, pozwolić się zrelaksować. Dlatego jesteśmy w stanie przeznaczyć większą kwotę na dany produkt, pod warunkiem, że wyróżnia się on wysoką jakością i wyjątkowym smakiem. Dobrą ilustracją jest coraz większe zainteresowanie konsumentów kawami tzw. single origin, których ziarna zbierane są z jednego terytorium upraw. W naszej ofercie posiadamy Costa Coffee Colombian Roast, której ziarna pochodzą z kolumbijskiej plantacji. Jest to idealna propozycja dla miłośników kawiarnianych specjałów.

