Napoje

Skąd wzięła się mrożona herbata?

10 czerwca w Ameryce obchodzi się „National Iced Tea Day”, a cały czerwiec to „National Iced Tea Month”. Dlatego jest to świetna okazja, aby poznać historię mrożonej herbaty.

Jak powstała mrożona herbata? / fot. materiały prasowe

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jak powstała mrożona herbata?

Uważa się, że herbata mrożona została odkryta w 1904 roku na Międzynarodowych Targach w Saint Louis, a za jej wynalazcę uznaje się Richarda Blechydena – indyjskiego komisarza ds. promocji indyjskiej i cejlońskiej herbaty w Stanach Zjednoczonych. Od 1896 roku prowadził intensywne działania mające za zadanie przekonać Amerykanów do picia nowej, nieznanej im dotąd czarnej herbaty z Indii i Cejlonu.

Jego pracę utrudniała nie tyle niechęć potencjalnych klientów do nowości, co nieznośny w tamtym czasie upał, który zniechęcał gości odwiedzających stoiska targowe do skosztowania gorącego herbacianego naparu. Wtedy właśnie po raz pierwszy pojawiła się idea mrożonej herbaty – Blechyden i jego współpracownicy napełnili zaparzonym napojem ogromne butelki i ustawili je na specjalnych stojakach dnem do góry, tak aby złocisty płyn spływał do szklanek przez zamrożone ołowiane rurki.