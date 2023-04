Zdesperowani rodzice, chcący nazwać córkę Inka szukają pomocy u Rady Języka Polskiego. Zrobiła tak jedna z par, której odmówiono nadania córce tego imienia. Dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. UW stwierdziła, że:

Inka to forma powstała jako zdrobnienie imienia „Inez", jednak, jak można sądzić, współcześnie jest używana także jako imię samodzielne. Może to dla urzędu stanu cywilnego stanowić przesłankę za wpisaniem jej do akt stanu cywilnego.

- tłumaczy na łamach Gazeta.pl.