Unilever i Nestlé: konsumenci nie zrezygnują z marek, mimo wzrostów cen

Tacy giganci FMCG jak Procter & Gamble, Unilever czy Nestlé – uważają, że konsumenci zniosą rosnące ceny i pozostaną przy znanych markach. Oczekują, że będą kupować ich produkty, nawet gdy narasta presja inflacyjna.

Autor: marketingprzykawie.pl / WSJ

Data: 27-10-2021, 07:55

Wzrosty cen produktów markowych nie wpływają na spadki sprzedaży; fot. unsplash.com

Według „The Wall Street Journal”, słusznie lub nie, firmy nie dostrzegają jeszcze wpływu wyższych cen na preferencje konsumentów. Dlatego też przekonują inwestorów, że oczekują dalszego wzrostu sprzedaży i rentowności.

Giganci FMCG podnoszą ceny

Giganci FMCG twierdzą, że planują dalsze podnoszenie cen lub zachęcanie klientów do kupowania droższych produktów do 2022 r. Ma to zrównoważyć szybko rosnące koszty w obliczu globalnego kryzysu w łańcuchu dostaw. Maszynki Gillette czy kawa Nestlé to produkty, które w najbliższych miesiącach mogą zdrożeć. W połowie października na podwyżkę cen zdecydowała się firma Procter & Gamble.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl