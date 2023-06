Napoje

W USA konserwatyści tworzą drugą, alternatywną gospodarkę, bo "lewica przejęła wielki biznes"

Autor: PAP

Data: 02-06-2023, 17:51

W USA konserwatyści tworzą drugą, alternatywną gospodarkę: Patriot Mobile to jedyna w kraju chrześcijańska sieć telefonii komórkowej, Black Rifle Coffee sprzedaje kawę dla zwolenników prawicy pod takimi nazwami, jak np. "AK-47", a Right Stuff to apka randkowa dla Republikanów - pisze "Economist".

Black Rifle Coffee (Kawa Czarna Strzelba) zatrudnia przede wszystkim weteranów amerykańskiej armii i sprzedaje kawę zwolennikom Republikanów na platformie online oraz w sklepach w kilku amerykańskich stanach. fot. shutterstock