Wykorzystywanie seksualne zostało odkryte na plantacjach herbaty, które zaopatrują jedne z najpopularniejszych brytyjskich marek, w tym PG Tips, Lipton i Sainsbury's Red Label.

Na plantacjach podległych dwóm wielkim firmom produkującym herbatę dochodziło do nadużyć seksualnych/ fot. petr sidorov on Unsplash

Wykorzystywanie seksualne na plantacjach herbaty znanych marek

Ponad 70 kobiet na plantacjach herbaty w Kenii, należących od lat do dwóch brytyjskich firm, powiedziało BBC, że były wykorzystywane seksualnie przez swoich przełożonych. Aby sprawdzić, jak wygląda sytuacja, BBC wysłało do pracy na jednej z plantacji reporterkę z ukrytą kamerą.

Dzięki temu tajne nagranie pokazało, jak lokalni szefowie na plantacjach należących do Unilever i James Finlay & Co zachowują się w stosunku do swoich pracownic. Trzech menedżerów zostało już zawieszonych.

BBC o pracy na plantacjach herbaty

Jak przypomina BBC, Unilever spotkał się z podobnymi zarzutami ponad 10 lat temu. Firma miała wprowadzić podejście „zero tolerancji” dla molestowania seksualnego, a także system zgłaszania i inne środki. Jednak wspólne dochodzenie dla BBC Africa Eye i Panorama ujawniło jasne dowody, w tym nagrania, które pokazały, że rzeczywistość pracujących na plantacjach kobiet odbiega od ideału.

Tom Odula, reporter BBC, rozmawiał z kobietami, które pracowały na plantacjach herbaty prowadzonych przez obie firmy. Powiedziały mu, że ponieważ pracy jest tak mało, nie mają innego wyboru, jak tylko poddać się seksualnym żądaniom swoich szefów lub stanąć w obliczu braku dochodów. Wiele z nich ma na utrzymaniu dzieci i rodzinę, dlatego nie mogą stracić pracy.

