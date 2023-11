Napoje

Wzrost cen kakao i kawy. "Obniżanie zawartości kakao w produktach"

Autor: PAP

Data: 03-11-2023, 07:28

Aktualizacja: 03-11-2023, 09:19

Wzrost cen kakao może nie przełożyć się na zmiany cen słodyczy i czekolady, a na zmniejszanie ich rozmiarów czy mniejszą zawartość kakao w produktach – wskazał Jakub Jakubczak z BNP Paribas. Na wzrost cen kakao wpływają głównie problemy z produkcją u największych światowych dostawców - dodał.

Wzrost cen kakao i kawy. Fot. shutterstock

Co wpływa na wzrost cen kakao?

30 października br. kontrakty terminowe na kakao na londyńskiej giełdzie osiągnęły wartość ok. 3 387 funtów brytyjskich za tonę, co oznacza wzrost roczny na poziomie ok. 79 proc. W połowie września br. ceny kakao wynosiły 3 121 GBP/t, był to wzrost o ok. 75 proc. wobec analogicznego okresu ub.r.

Jakub Jakubczak przekazał w rozmowie z PAP, że na ostatni wzrost cen kakao wpływają głównie problemy z produkcją u największych światowych producentów surowca: Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, które odpowiadają niemal za 3/4 podaży surowca. "Opublikowane na początku października szacunki produkcji w tych krajach sugerują spadek o 20-30 proc. w zbliżającym się sezonie 2023/24" - zauważył. Za główny powód podaje się suchą i ciepłą pogodę w okresie wzrostu ziarna w tym roku.