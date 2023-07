O ponownym pojawieniu się marki Jacobs na półkach sieć poinformowała klientów pod koniec czerwca br. w gazetce promocyjnej. Wtedy także podano, że produkty te są dostępne w atrakcyjnych cenach, czyli m.in. 65,99 zł za 1-kg opakowanie kawy ziarnistej, 29,99 zł za 500g kawy mielonej oraz 31,99 zł i 35,99 zł za 200-g opakowanie kawy rozpuszczalnej.

Zapytaliśmy biuro prasowe sieci Lidl o powody powrotu marki Jacobs na półki sieci.

- Celem Lidl Polska jest oferowanie wysokiej jakości produktów w niskiej, atrakcyjnej cenie, wytworzonych w sposób zrównoważony. Zależy nam na tym, aby rozwijać produkty marek dostępnych tylko w Lidl Polska – promowanie marek własnych to jeden z celów naszej strategii - powiedziała nam Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.