Chcesz wiedzieć więcej o przewagach konkurencyjnych certyfikowanych produktów, modelach zakupowych Polaków, metodach pozyskiwania dostawców przez sieci handlowe oraz możliwych wyzwaniach związanych ze współpracą w sieciami handlowymi w Polsce?

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty branżowe

„Jak skutecznie wprowadzić produkty owocowo-warzywne do sieci handlowych?”.

W WEBINARZE WEZMĄ UDZIAŁ:

Hanna Adamiak, ekspert marketingu i zarządzania. Trener praktyk B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa, która opowie o przygotowaniu firmy do współpracy z sieciami handlowymi (możliwości transakcyjne; przygotowanie produktu, warunki współpracy)



Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS przedstawi założenia systemu jakości Certyfikowany Produkt i przewagi jakie niesie udział w nim.

W trakcie emisji webinaru zarejestrowane osoby będą mogły zadawać pytania prelegentkom, więc zachęcamy do rejestracji na podanej stronie i do uczestnictwa w transmisji.

TEMATYKA WEBINARU:

Wprowadzenie produktu na półki znanych sieci handlowych, a potem współpraca z takimi kontrahentami bywa swoistą gimnastyką polegającą na elastyczności i dostosowaniu się do panujących reguł, zmieniających się trendów i stylów zakupowych konsumentów. W dobie rewolucji jaką na tym polu zaserwowała nam pandemia, może okazać się to szczególnym wyzwaniem.

Ważne aby pozytywnie nastawiać się do współpracy z sieciami handlowymi – są oni niejako uzależnieni od konsumenta. W końcu to On – konsument decyduje czy dokona zakupu, czy nie. Promocje, oferty limitowane, sprawna logistyka nastawiona na świeżość, atrakcyjne opakowanie, wartości prozdrowotne i właściwa ich komunikacja, odpowiedzi na obowiązujące trendy – to minimum, na które warto na początek zwrócić uwagę szykując się do sprzedaży w sieci.

Udokumentowana współpraca z renomowanymi i godnymi zaufania dostawcami surowców i opakowań, wszystkie certyfikaty oraz audyty będą bardzo pomocne w procesie uzyskania umowy z siecią handlową. W prezentacji portfolio pomocna może być przynależność do Systemu Jakości Certyfikowany Produkt (CP), który wspiera Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Certyfikat (CP) nadawany jest produktom z owoców i/lub-warzyw spełniającym określone wymagania jakościowe. Dzięki temu, konsumentom łatwiej dokonywać racjonalnych wyborów żywieniowych, a producentom i dystrybutorom pozwala wyróżnić wysokiej jakości produkty o znaczącej ilości składników prozdrowotnych.

- System jakości Certyfikowany Produkt (CP) wspiera obecnie realizowana kampania informacyjna, w ramach której realizowane są działania PR i reklamowe. Nadzór merytoryczny nad wszystkimi materiałami powstającymi w ramach kampanii objęli przedstawiciele środowiska naukowego, którzy biorą też udział w wydarzeniach naukowych skierowanych do przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, w tym zajmujących się tematyką żywienia i zdrowia publicznego – mówi Barbara Groele, Sekretarz Generalny, KUPS.

- Jak branża już „okrzepnie” po wybuchu pandemii koronawirusa, to trend prozdrowotny, który na pewno się utrzyma, wymusi na przetwórcach stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych na szeroką skalę. To z kolei spowoduje, że produkty owocowo-warzywne wysokiej jakości, będą się mocno wyróżniać na tle pozostałych – dodaje.

Oznaczenie może trafić także do producentów pakowanych sałatek, zup, musów, smoothie, sorbetów, mrożonek czy dżemów. Produkty muszą spełniać określone warunki, jak brak sztucznych barwników, aromatów, konserwantów czy dodanego cukru lub słodzików. Kreatywność przetwórców może być całkiem spora w doborze owoców i warzyw przy komponowaniu produktów.

Szeroki zakres informacji o webinarze i Systemie Jakości Certyfikowany Produkt dostępny jest tutaj.