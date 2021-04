Apetyt na rozwój. Najnowsze rozwiązania ERP dla branży spożywczej

Dla polskiego sektora spożywczego pandemia to zarazem wyzwanie, ale i szansa. Dzięki wdrożeniu nowych technologii i sposobów pracy, firmy spożywcze mogą być nie ofiarami, ale beneficjentami czasu zaburzeń.

SNP i Portal Spożywczy zapraszają Państwa na konferencję online, poświęconą najnowszym rozwiązaniom IT dla branży spożywczej. Eksperci, którzy na co dzień zajmują się digitalizacją i wdrażaniem efektywnych rozwiązań IT dla przedsiębiorstw, przedstawią jak można znieść bariery wzrostu firmy, niezależnie od skali działania przedsiębiorstwa.

W oparciu o najnowszy system ERP SAP S/4HANA, zaprezentujemy scenariusze biznesowe dla firm spożywczych na różnym etapie rozwoju i o różnej skali działania (MŚP, duże firmy i grupy kapitałowe), a także case studies. Nie zabraknie wystąpień firm spożywczych i pokazu działania aplikacji SAP.

Konferencja odbędzie się online 27 maja br w godz. 10 do 12. Udział jest bezpłatny.

AGENDA WYDARZENIA:



Wyzwania, szanse, przyszłość – dyskusja panelowa o perspektywach rozwoju firm spożywczych

ekspert branżowy

Andrzej Moskalik, Dyrektor Ds. Współpracy z Klientami

Adam Tubilewicz, Zastępca Redaktora Naczelnego Portalu Spożywczego



Wielowymiarowa analiza rentowności w podziale na jednostki, linie biznesowe i grupy produktów

Raportowanie kosztów produktów, rentowność grup asortymentowych, analiza poszczególnych obszarów biznesowych.

Karol Ginter, Lider Zespołu Finansów i Kontrolingu, SNP

Prognoza sprzedaży a plan produkcyjny – zintegrowane planowanie ERP w SAP S/4HANA

Aleksander Patan, Lider Zespołu Planowania Produkcji, SNP

Elastyczne zarządzanie cenami i cennikami (pricing)

Ireneusz Golon, Lider Zespołu Sprzedaż i Dystrybucja, SNP



Scenariusze cyfryzacji sprzedaży i kooperacji z partnerami

Współpraca ze stałymi odbiorcami, m.in. sieciami handlowymi (scenariusze EDI, e-fakturowanie). Integracja sprzedaży online z systemem ERP.

Tomasz Wojciechowski, Lider Zespołu Rozwoju Oprogramowania SAP, SNP

Obsługa skupu surowców w SAP S/4HANA

Scenariusz automatyzacji obsługi skupu surowców na przykładzie warzyw i owoców (integracja wagi towarowej z ERP, obsługa przepustek dla dostawców, automatyzacja księgowań przyjęć i wycen towarów, selfbilling dla rolników).

Paweł Napadłek, Konsultant SAP, SNP

Wdrożenie nowego systemu ERP – szybko, tanio, dobrze?

Jak przygotować, realizować wdrożenie, by się udało? Jakie są najczęstsze przyczyny problemów i porażek? Jak przebiega wdrożenie SAP, ile trwa i od czego zależą jego koszty?

Maciej Konat, Kierownik Projektów SAP

Wywiady z przedstawicielami firm korzystających z SAP



Sesja pytań i odpowiedzi i zakończenie konferencji