Zbliża się 18 Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

18 Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Rekrutacja uczestników największej konferencji branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej zaplanowanej na 8-9 września w Białymstoku ruszyła. Warto się pospieszyć, już dziś dołączyć do grona uczestników, bo liczba miejsc jest ograniczona, a goście, z którymi będzie można podyskutować o najważniejszych problemach są wyjątkowi.

– Forum to niebywała okazja, by porozmawiać na temat sytuacji branży mleczarskiej nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie. Nasza konferencja stała się platformą do wymiany, myśli, poglądów i doświadczeń. To także szansa dla przedstawicieli spółdzielni mleczarskich, by poszukać nowych rozwiązań wobec problemów, z którymi się borykają – zachęca Agnieszka Maliszewska, organizator 18 Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, Dyrektor Polskiej Izby Mleka oraz Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA.

Brexit i Zielony Ład

Ze zgłoszeniem na 18 FSM nie warto czekać. Ze względu na wyjątkowych charakter oraz tematy, które będą poruszane podczas konferencji, zainteresowanie udziałem w wydarzeniu jeszcze przed rozpoczęciem rejestracji było ogromne. Promowanie modelu spółdzielczego jako optymalnego dla rozwoju rolnictwa to jedno z założeń wydarzenia. Jednak w jego trakcie poruszane są także inne kwestie, które wzbudzają wiele emocji i kontrowersji, jak choćby Brexit czy Zielony Ład, ekonomia czy ekologia, jak zarządzać mleczarstwem w obliczu nowych wyzwań, Nowa WPR oraz jak pandemia COVID-19 zmieniła rynek spożywczy w tegorocznej edycji.

Spotkania biznesowe

Uczestnicy konferencji, 8-9 września w Białymstoku, będą mogli podyskutować o problemach branży z osobami, które mają decydujący wpływ na politykę rolną nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, ponieważ udział w FSM potwierdzili prelegenci z wielu krajów i instytucji z całego świata. Forum to również doskonała okazja do przekazania najnowszych informacji o produktach i usługach w gronie profesjonalistów z branży mleczarskiej, a wyjątkowy charakter spotkań biznesowych pozwala na wymianę cennych doświadczeń, natomiast nieoficjalna część konferencji, na nawiązanie oraz utrwalenie relacji handlowych.

– Wartość merytoryczną konferencji tworzą jej uczestnicy, dlatego serdecznie zapraszam do rejestracji i udziału w 18 Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.– mówi Agnieszka Maliszewska. - Do udziału w FSM można zgłosić się wypełniając formularz dostępny na stronie www.2021.forum-mleczarskie.org