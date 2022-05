PortalSpozywczy.pl wspólnie z Bankiem Pekao SA zapraszają na webinar pt. „Konsolidacja polskiej branży spożywczej na tle UE. Czy trudne otoczenie ekonomiczne przyspieszy wzrost koncentracji sektora?”. Spotkanie odbędzie się już 14 czerwca 2022 r., o godzinie 10:30.

Jednym z istotnych aspektów towarzyszących procesom konsolidacyjnym są zazwyczaj fuzje i przejęcia (M&A). Na podstawie danych z lat 2010-2021 wynika, że zdecydowana większość wszystkich transakcji M&A zrealizowanych w unijnej branży spożywczej przypadła na Europę Zachodnią. Aktywność zakupowa polskich firm poza granicami kraju jest bardzo niska – jeżeli nasze przedsiębiorstwa decydują się na fuzję lub przejęcie, to w większej liczbie przypadków poszukują celów na własnym rynku.

Przełom 2021 i 2022 roku przyniósł wzrost wyzwań płynących z otoczenia gospodarczego. Gwałtownie rosnąca presja odczuwalna we wszystkich pozycjach kosztowych rachunku wyników, w połączeniu z brakiem możliwości elastycznego neutralizowania wzrostu kosztów podwyżkami cen produktów odbiła się na ekonomice przetwórców żywności. Dane sugerują, że już w 2021 roku przyspieszyło tempo spadku liczby działających w branży firm, wzrosła też liczba niewypłacalności ogłoszonych przez przedsiębiorstwa spożywczo-napojowe, a jeszcze silniejszy wzrost miał miejsce w rolnictwie. Tymczasem prognozy makroekonomiczne, trendy na rynku surowców czy sytuacja geopolityczna nie wspominając już nawet o pandemii COVID-19 – sugerują, że rok 2022 nie będzie łatwiejszy. W dłuższym okresie również nie zabraknie wyzwań, takich jak m.in. rosnący globalny popyt na żywność, skutki zmian klimatycznych, koszty transformacji energetycznej naszego kraju czy implementacja postulatów „Zielonego Ładu”. Na to wszystko nakłada się kwestia sukcesji, która w przypadku wielu firm rodzinnych urasta do rangi coraz poważniejszego problemu.

Czy wymienione wyżej czynniki przyspieszą tempo konsolidacji branży spożywczo-napojowej w naszym kraju i w których segmentach może się ona koncentrować? Czy nastąpi od dawna oczekiwana aktywizacja rynku fuzji i przejęć w tym sektorze polskiego przemysłu i jakie korzyści mogłaby ona przynieść polskim firmom? Jakie bariery powstrzymują polskie przedsiębiorstwa przed bardziej odważną ekspansją zakupową poza granicami kraju i czy są szanse na ich przełamanie?

Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas webinaru „Konsolidacja polskiej branży spożywczej na tle UE. Czy trudne otocznie ekonomiczne przyspieszy wzrost koncentracji sektora?”

Uczestnictwo w webinarze możliwe jest tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja oraz uczestnictwo nie wiążą się z odpłatnością. Zapraszamy do dołączenia!



Oprócz ekspertów z Banku Pekao SA - Jana Gaja i Sylwestra Stępnia, w debacie podczas webinaru wezmą udział przedstawiciele poszczególnych sektorów, aby mieli możliwość skomentowania zaprezentowanych danych i wniosków. Poznamy opinie Andrzeja Gantnera - dyrektora generalnego PFPZ oraz Andrzeja Goździkowskiego - prezesa zarządu Cedrob SA. W trakcie spotkania zaplanowana jest także prezentacja Pawła Kowalskiego, ekonomisty Banku Pekao SA, na temat rynku M&A w Europie i o tym, jak na jego tle wypada Polska. Webinar poprowadzi Olimpia Wolf, dziennikarka naszego portalu.