PortalSpozywczy.pl wspólnie z Bankiem Pekao SA zapraszają na webinar pt. „Branża paszowa i mięsna. Przedsiębiorstwa w obliczu dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego”. Spotkanie odbędzie się już 23 listopada 2022 r., o godzinie 10:30.

Ostatnie dwa lata to okres bardzo wysokiej zmienności w całej branży spożywczej, w tym w sektorze produkcji i przetwórstwa mięsa oraz tworzącej z nim wspólny ekosystem branży paszowej. Początkiem głębszych zmian na rynkach był wybuch pandemii COVID’19 na początku 2020 r. W pierwszej fazie przyniosła ona zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw. Z kolei w drugim etapie „odmrożenie” gospodarek oraz rosnące obawy o stabilność dostaw w przyszłości spowodowały wzrost popytu, za którym nie zawsze nadążała podaż. Dodatkowo drożeć zaczęły surowce energetyczne, co wygenerowało presję na ceny nawozów mineralnych. Na rynku surowców rolnych znalazło to swoje przełożenie we wzroście notowań.

Początek 2022 r. to kolejne wyzwania płynące z otoczenia geopolitycznego i gospodarczego. Wybuch wojny w Ukrainie skutkował m.in. na dalszymi wzrostami globalnych i krajowych cen surowców energetycznych, produktów rolnych, pasz i nawozów sztucznych, oddziałując na stronę kosztową firm spożywczych. Neutralizowanie wzrostu kosztów podwyżkami cen produktów przyspieszyło wysoką inflację, co przy oczekiwanym spowolnieniu gospodarczym generuje obawy o stabilność konsumpcji.

Otoczenie gospodarcze w najbliższych miesiącach i kwartałach pozostanie trudne. Ale w dłuższym okresie również nie zabraknie wyzwań, takich jak m.in. rosnący globalny popyt na żywność, zmiany w strukturze konsumpcji, skutki zmian klimatycznych, czy implementacja postulatów „Zielonego Ładu”.

Jak mocno wymienione wyżej czynniki wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży paszowej i mięsnej? Jakie strategie przyjmują firmy w tej rzeczywistości i jak w przyszłości planują się rozwijać, mając na względzie długoterminowe wyzwania? Na ile poszukiwanie alternatyw, w tym takie projekty jak pozyskiwanie białka paszowego z owadów czy rozwój technologii mięsa komórkowego będą w stanie wspomóc branżę mięsną w realizowaniu celów środowiskowych?

Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas webinaru „Branża paszowa i mięsna. Przedsiębiorstwa w obliczu dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego”.

Uczestnictwo w webinarze możliwe jest tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja oraz uczestnictwo nie wiążą się z odpłatnością. Zapraszamy do dołączenia!

Oprócz eksperta Departamentu Analiz Makroekonomicznych Pekao SA - Grzegorza Rykaczewskiego, w debacie podczas webinaru wezmą udział przedstawiciele poszczególnych sektorów, aby mieli możliwość skomentowania zaprezentowanych danych i wniosków. Poznamy opinie Andrzeja Gantnera - dyrektora generalnego PFPZ, Wiesława Macherzyńskiego - wiceprezesa zarządu Labfarm Sp. z o.o. Szymona Kupriana - dyrektora finansowego/CFO HiProMine S.A. oraz Zbigniewa Idziaszka - prezesa zarządu Spółek Grupy IKO.

W trakcie spotkania zaplanowana jest także prezentacja Grzegorza Rykaczewskiego, która będzie jednocześnie fachowym omówieniem tematu i wprowadzeniem do dyskusji. Webinar poprowadzi Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego PortalSpozywczy.pl.