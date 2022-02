Action rozwija się w Polsce. Sieć uruchomiła dużą inwestycję

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, informuje o oficjalnym otwarciu nowego centrum logistycznego firmy Action w Bieruniu koło Tych.

Autor: AT

Data: 09-02-2022, 17:13

Panattoni otwiera nowoczesne centrum dystrybucyjne firmy Action w Bieruniu koło Tych. fot. mat. pras.

Action z nowym centrum logistycznym

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, informuje o oficjalnym otwarciu nowego centrum logistycznego firmy Action w Bieruniu koło Tych. Obiekt o powierzchni 60 800 m kw. powstał jako BTS i został wybudowany w rekordowym czasie. Inwestycja przeszła certyfikację w systemie BREEAM na poziomie „Excellent” i wśród polskich obiektów tej kategorii zdobyła najwyższą jak dotąd notę na tym poziomie, bo aż 77,1 proc. W obiekcie docelowo pracę znajdzie około 200 osób.

Akcja z Action. Oficjalne otwarcie budynku odbyło się 9 lutego 2022 r. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli burmistrz Bierunia, a także partnerzy oraz pracownicy Action. Wybudowany przez Panattoni obiekt pełni rolę nowego centrum dystrybucyjno-logistycznego firmy Action, międzynarodowej sieci dyskontów niespożywczych, wywodzącej się z Holandii. W ofercie Action znajdują się produkty z 14 kategorii, m.in.: artykuły wyposażenia wnętrz, sportowe i biurowe, moda czy środki czystości lub narzędzia. W ciągu niespełna pięciu lat firma zbudowała ogólnopolską sieć 176 sklepów.

- Szybki rozwój sieci Action wymagał dodatkowego zaplecza dystrybucyjnego. Ponieważ od lat specjalizujemy się w najbardziej skomplikowanych realizacjach BTS, takie wsparcie mogliśmy zapewnić, także pod kątem lokalizacji. Ponadto budowę rozpoczęliśmy w lutym ub. roku, a już pod koniec września obiekt był gotowy - komentuje Marek Foryński, BTS Managing Director, Panattoni,

Action mocno rozwija się w Polsce

– Nowo otwarte centrum dystrybucyjne Action w Bieruniu to ważny element błyskawicznego rozwoju sieci w Polsce i wstęp do dalszej ekspansji. Inwestycja znacząco usprawni nasze procesy logistyczne w Polsce, już dziś zaopatruje 90 sklepów na terenie kraju. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Panattoni. Deweloper nie tylko dotrzymał terminu budowy, ale też wykazał się dużą elastycznością w podejściu do stosowanych rozwiązań i wymagań, by przygotować powierzchnię do prowadzonych tam działań – mówi Sławomir Nitek, Dyrektor Generalny Action Polska.

Z ponad 60 000 m kw., aż 58 200 przeznaczono na magazyn a 2 500 m kw. zajęły biura i pomieszczenia socjalne. Budynek został przy tym zaprojektowany tak, by maksymalnie wykorzystać przestrzeń i dostosować ją do specyficznych wymagań klienta. Szyte na miarę rozwiązania obejmują m.in. żelbetonową antresolę, strefę składowania ADR, dwa wydzielone magazyny materiałów niebezpiecznych wraz z dedykowaną im strefą dostaw, wyposażoną w suwnicę powierzchnię do ładowania baterii dla 108 wózków paletowych, prasokontenery przeznaczone do odzyskiwania folii oraz specjalne pomieszczenie z prasą do odzyskiwanych kartonów.