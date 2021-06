Amazon podaje stawki wynagrodzeń. Ile można zarobić?

Amazon wprowadza nowe, wysoce konkurencyjne stawki wynagrodzeń. Pracownicy poziomu początkowego, przychodzący do pracy zgodnie z grafikiem, mogą zarabiać 4 082 zł brutto miesięcznie, a wynagrodzenie liderów zespołów będzie zaczynać się od 5 080 zł brutto miesięcznie – w zależności od stażu pracy i liczby przepracowanych godzin w danym miesiącu.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 11-06-2021, 13:09

Amazon rekrutuje i podnosi pensje dla pracowników wynagradzanych stawką godzinową w centrach logistycznych w Polsce

Amazon ogłasza podwyżkę stawek godzinowych w Polsce dla wszystkich zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

Współpracujące z Amazon agencje pracy tymczasowej także podniosą stawki dla pracowników sezonowych. Zmiany będą obowiązywały od 1 lipca 2021 roku.

Płace pracowników poziomu początkowego wzrosną o 12,5% i będą zaczynać się od 22,5 zł/godz. brutto. Pracownicy Amazon są również uprawnieni do miesięcznej premii w wysokości do 15%.

Amazon ogłosił, że w oparciu o coroczny proces przeglądu wynagrodzeń, firma podniesie stawkę początkową w Polsce do 22,5 zł/godz. brutto dla wszystkich pracowników poziomu początkowego wynagradzanych godzinowo i do 28 zł/godz. brutto dla liderów zespołów. Wraz z premią za frekwencję nasi pracownicy poziomu początkowego mogą zarabiać od 4 082 do 4 355 zł brutto miesięcznie, a liderzy zespołów od 5 080 do 5 443 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu pracy oraz liczby przepracowanych godzin w miesiącu. Przy założeniu 168 godzin w miesiącu, z wliczeniem 8% premii za obecność, pracownicy poziomu początkowego mogą zarabiać od 4 082 zł brutto miesięcznie, zaś wynagrodzenie liderów zespołów będzie zaczynać się od 5 080 zł brutto miesięcznie.

– W Amazon chcemy zapewniać naszym pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie i bardzo atrakcyjne świadczenia. Każdego roku dokonujemy przeglądu naszych wynagrodzeń i z satysfakcją informujemy, że w tym roku podniesiemy stawkę początkową o 12,5%. To dobra wiadomość dla naszych pracowników pełnoetatowych, niepełnoetatowych i sezonowych w całym kraju. Oprócz świetnych wynagrodzeń, Amazon oferuje bezpieczne i nowoczesne środowisko pracy oraz doskonałe możliwości rozwoju kariery” – mówi Marian Sepesi, regionalny dyrektor operacyjny na region Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym roku Amazon przeanalizował dane od prawie 300 lokalnych pracodawców, porównując wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia oferowane na podobnych stanowiskach z danymi w regionach, w których firma prowadzi działalność. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku, a wszyscy pracownicy sezonowi, wspierający Amazon w okresie szczytu sezonu 2021, również zostaną nią objęci.

– Oprócz bardzo konkurencyjnego wynagrodzenia, Amazon oferuje bardzo atrakcyjne świadczenia, w tym prywatną opiekę medyczną, bezpłatny transport do pracy na wybranych trasach, dofinansowanie do posiłków i innowacyjny program „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego pracownik może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 26 tys. zł w ciągu 4 lat na pokrycie kosztów edukacji. Celem programu jest zapewnienie atrakcyjnych możliwości rozwoju kariery zarówno w firmie, jak i poza nią – mówi Marta Dworowska, regionalny dyrektor HR w Amazon Operations na region Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym roku Amazon potwierdził plany otwarcia centrum logistycznego o powierzchni 193 tys. m² w Świebodzinie. To już dziesiąta inwestycja Amazon w Polsce i pierwsza w województwie lubuskim. Najnowsze centrum logistyczne jest odpowiedzią na rosnący popyt ze strony klientów w Europie. Powstanie inwestycji zwiększy zatrudnienie w Amazon w Polsce o ponad 1 tys. pracowników. W codziennej pracy będą wspierani przez innowacyjne technologie, w tym m.in. 3 tys. robotów Amazon Robotics, które pomogą w realizacji zamówień klientów. Te specjalistyczne urządzenia przesuwają się pod regałami z produktami, podnoszą je i przemieszczają po centrum logistycznym, ułatwiając pracę pracownikom i podnosząc jakość obsługi klienta. To już czwarte centrum robotyczne Amazon w Polsce, które dołącza do już funkcjonujących obiektów we Wrocławiu, w Kołbaskowie koło Szczecina i Gliwicach.

– Podoba mi się system pracy w Amazon – pracuję 4 dni w tygodniu, w 10-godzinnych zmianach, z atrakcyjną stawką godzinową oraz bogatym pakietem benefitów. Mam świetnego menadżera, z którym współpracuję od początku mojej kariery w firmie. Mogę na nim polegać, zachęca mnie do dalszego rozwoju. Podobnie jak reszta zespołu – wspieramy się wzajemnie – mówi Natalia Sitko, która dołączyła do zespołu Amazon w Gliwicach rok temu. Pracuje w dziale rozkładania towarów, a w pracy pomagają jej wyspecjalizowane roboty. Pełni również funkcję ambasadora zrównoważonego rozwoju, a jej celem jest promowanie działań na rzecz środowiska. Natalia docenia również możliwość zdobywania nowych umiejętności: Amazon zapewnił mi szeroką gamę różnych szkoleń, dzięki którym mogę się rozwijać. Jeśli miałabym ponownie decydować o rozpoczęciu pracy w Amazon, nie zastanawiałabym się ani chwili. Zachęcam wszystkich znajomych oraz bliskich do złożenia aplikacji w naszej firmie – to świetne miejsce do pracy.