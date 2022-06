Benzyna Pb98 przekroczyła poziom ośmiu zł za litr, a cena Pb95 wzrosła o 22 gr na litrze do 7,55 zł - poinformował w środę portal e-petrol.pl

Benzyna Pb98 przekroczyła poziom ośmiu zł za litr /fot. Shutterstock

Portal e-petrol.pl poinformował w środę, że na początku czerwca nie widać końca podwyżek cen paliw na stacjach - z wyjątkiem cen autogazu. Znów drastycznie podrożały benzyny, a średnia ogólnopolska cena Pb98 przekroczyła nawet poziom 8 zł za litr - zaznaczono.

W historii notowań e-petrol.pl po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której średnia cena benzyny 98-oktanowej wynosi 8,02 zł/l, co oznacza, że w ciągu tygodnia poszła w górę o 16 gr. Jeszcze bardziej, bo aż o 22 gr na litrze, wzrosła cena Pb95, która wynosi 7,55 zł. W porównaniu do benzyn zaledwie o 4 gr podrożał olej napędowy oferowany w sprzedaży na stacjach po 7,13 zł/l

- wyliczyli analitycy portalu e-petrol.pl.