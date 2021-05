Bonduelle rozszerzył współpracę z Raben

Bonduelle – światowy lider produkcji i przetwórstwa warzyw rozszerza współpracę z Grupą Raben. Firmy z sukcesem kooperują na Węgrzech, stąd wybierając operatora logistycznego na rynek polski Bonduelle zdecydował się zaufać sprawdzonemu partnerowi i umieścić swoje towary w zielonym magazynie Raben w Rudzie Śląskiej. Firmy łączy nie tylko wspólny rozwój, ale również zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu.

Data: 06-05-2021, 15:48

Bonduelle rozszerzył współpracę z Raben

Bonduelle i Grupa Raben już od 2011 roku rozwijają współpracę na Węgrzech, w ramach takich usług jak dystrybucja lokalna, dostawy drobnicowe, czy dostawy z magazynu klienta do jego odbiorców. Nic więc dziwnego, że poszukując partnera biznesowego w Polsce, oczy Bonduelle zwróciły się właśnie ku Raben.

- 30% naszego biznesu to obsługa branży spożywczej, mamy także duże doświadczenie w dostawach do sieci handlowych, dlatego doskonale wiemy, w jaki sposób możemy wspierać naszych klientów w tworzeniu bezpiecznego i zrównoważonego łańcucha dostaw. Z Bonduelle łączy nas wieloletnia współpraca na rynku węgierskim, dlatego cieszę się, że teraz rozszerzamy ją o rynek polski - komentuje Agnieszka Haik, Group Business Development Director, Grupa Raben. – „Od lutego 2021 r. rozpoczęliśmy obsługę magazynową w jednym z naszym nowo otwartych ekologicznych centrów logistycznych, dedykowanym do obsługi produktów spożywczych w Rudzie Śląskiej.”

W ramach świadczonych usług magazyn w Rudzie Śląskiej zasilany jest realizowanymi przez Raben dostawami z fabryk klienta. W Polsce Bonduelle realizuje produkcję na rynek polski i eksport w 2 fabrykach zlokalizowanych w Gniewkowie i Ruchocicach. Wśród innych świadczonych serwisów jest także dystrybucja do sieci handlowych, a wkrótce także szereg usług dodanych związanych m.in z co-packingiem.

Bonduelle wybrał Raben

Kluczowymi elementami, które zadecydowały o wyborze Raben były kompleksowość usług świadczonych przez operatora oraz ugruntowane doświadczenie w obszarze obsługi branży spożywczej oraz w realizacjach dostaw do sieci handlowych. Istotne jest także zbieżne podejście do kwestii środowiska naturalnego. Obu firmom zależy, aby ich wpływ był pozytywny. Ekologia ma dla nich duże znaczenie. Oszczędzając surowce naturalne, mierząc, raportując i obniżając emisję gazów cieplarnianych, podejmują działania na rzecz wspólnego dobra – przyszłości. Tak aby następne pokolenia miały dostęp do tych samych zasobów, z których korzystamy teraz.

- Bonduelle, zgodnie ze swoją misją chce wywierać pozytywny wpływ na otoczenie, planetę i ludzi dookoła, zachowując przy tym właściwe spojrzenie biznesowe i promując produkcję rolną opartą na poszanowaniu zasobów naturalnych. Raben przekonał nas do siebie także tym, że nie kieruje się jedynie chęcią zysku, ale podobnie jak my stara się wspierać środowisko, neutralizując swój ślad węglowy, chociażby poprzez redukcję emisji CO2, optymalizacje transportowe czy przyjazne środowisku magazyny. Chętnie rozwijamy współpracę z partnerem, który oprócz konkurencyjnej oferty rynkowej, pokazuje zrównoważone podejście do biznesu i CSR ma w swoim DNA – podkreśla Robert Firlik, Supply Chain Director Central Europe, Bonduelle.

Zielone magazyny

Raben Logistics Polska dysponuje obecnie ok. 500 000 m2 powierzchni magazynowej. Każdego roku inwestując w nowe obiekty i modernizując starsze, firma stawia na efektywność energetyczną. W jej obiektach stosowane są m.in takie rozwiązania jak: oświetlenie LED i systemy automatycznego sterowania oświetleniem (poprzez detekcję ruchu i pomiar ilości światła dziennego) w połączeniu ze świetlikami zapewniającymi dostęp do naturalnego światła; ogrzewanie gazowe oparte o promienniki z podwyższoną sprawnością radiacyjną; izolacje termiczną platform ramp hydraulicznych; wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła, a także agregaty prądotwórcze, pokrywające 100% zapotrzebowania w energię elektryczną.

- Dodatkowo, jako firma odpowiedzialna społecznie podejmujemy szereg działań, aby sprostać wyzwaniom klimatycznym w dłuższej perspektywie. Dbamy o pełne wypełnienie naczep, tworzymy punkty konsolidacyjne, regularnie mierzymy CO2. Systematycznie wymieniamy tabor na nowy, który spełnia najnowsze wymagania w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz stosujemy szereg ekologicznych rozwiązań w magazynach w zakresie oszczędności surowców naturalnych. Dodatkowo, neutralizujemy nasz wpływ na środowisko poprzez akcje sadzenia drzew. Zakupiliśmy także energię na 2021 i 2022 z gwarancją pochodzenia ze źródeł odnawialnych, co umożliwi nam redukcję o ok. 30% w zakresie emisji bezpośrednich i pośrednich oraz pozwoli w 100% zasilać nasze własne obiekty zieloną energią elektryczną – mówi Agnieszka Haik.

Oprócz rozwiązań stosowanych w innych lokalizacjach, dodatkowo w Rudzie Śląskiej, w magazynie Raben w Prologis Park, znajdują się kolektory słoneczne ogrzewające wodę, która jest wykorzystywana w częściach biurowych parku, a obszary zewnętrzne zasilane są m.in., przez hybrydowe latarnie wykorzystujące panele słoneczne i energię wiatrową.

- Raben jest dla nas partnerem strategicznym. Łączy nas nie tylko wysoko zaadresowane podejście do ekologii, ale i wzajemne zrozumienie potrzeb biznesowych. Cenię także partnerskie traktowanie i to, iż nawet nie mając pewności czy Raben zostanie naszym operatorem logistycznym w Polsce, firma delegowała zasoby do wyliczenia gravity na bazie przepływów otrzymanych od Bonduelle i zaproponowała odpowiadające nam rozwiązanie – podsumowuje Robert Firlik.

Ważna ekologia

Raben stawia także na nowoczesne technologie, które są energooszczędne: baterie Li-Ion w wózkach widłowych, autonomiczne wózki widłowe, sortery, roboty; a także stale usprawnia procesy (nowe systemy, IoT, optymalizacje), aby zwiększyć ich efektywność operacyjną. Ponadto, od kilku lat operator logistyczny inwestuje w nowe rozwiązania flotowe, w obrębie przestrzeni załadunkowej (naczepy double deck, nadwozia wymienne i kontenery - swap body, CityLinery), mając na celu zmniejszenie emisję CO2 w przeliczeniu na paletę. Te rozwiązania pozwalają na większą elastyczność w planowaniu tras, umożliwiają załadowanie 2 razy więcej palet (double deck i swap body) lub pozwalają zastąpić 2 mniejsze samochody jedną naczepą typu CityLiner, która ma taką konstrukcję, że może operować w terenie zabudowanym.

Obie firmy działają na rzecz rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw, a prowadząc swój biznes mają na uwadze los przyszłych pokoleń, dlatego stawiają na ekologię i odpowiedzialny transport. Nic zatem dziwnego, że jest im razem po drodze…