Brambles i CHEP torują drogę do regeneratywnego łańcucha dostaw na COP26

Brambles, firma w sektorze logistyki łańcucha dostaw, działająca pod marką CHEP, została pierwszym zdobywcą Pieczęci Terra Carta podczas konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w roku 2021, COP26.

Data: 01-12-2021, 08:53

Brambles i CHEP torują drogę do regeneratywnego łańcucha dostaw na COP26, fot. shutterstock

Brambles zdobywcą Pieczęci Terra Carta

Nagroda Terra Carta Seal, przyznawana przez Jego Królewską Wysokość Księcia Walii, wyróżnia globalne firmy, które wspierają innowacje i demonstrują swoje zaangażowanie w tworzenie prawdziwie zrównoważonych rynków. Nagroda przyznawana jest firmom, których ambicje są zbieżne z założeniami Terra Carta, planu odnowy natury, ludzi i planety, uruchomionego w styczniu 2021 roku. Firma Brambles jest jednym z 45 zdobywców tego prestiżowego znaku.

– Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest zgodne z zasadami określonymi w Terra Carta, które mają na celu dążenie do przyszłości korzystnej dla klimatu i przyrody, dlatego cieszymy się, że zostaliśmy w ten sposób docenieni – powiedział Graham Chipchase, CEO firmy Brambles.

Podczas COP26 firma włączyła się również do rozmowy na Sustainable Innovation Forum, gdzie jej wysocy rangą przedstawiciele podzielili się swoją wiedzą i przedstawili wizję regeneratywnych łańcuchów dostaw, a także sposoby, dzięki którym uczestnicy łańcucha dostaw mogą pomóc

w realizacji Porozumienia Paryskiego.

Juan Jose Freijo, Vice President, Global Head of Sustainability and EMEA Government Affairs of Brambles, dołączył do prelegentów z firm Coca-Cola, E.ON, WWF i Schmidt Ocean Institute

w panelu poświęconym znaczeniu bioróżnorodności i przyrody w rozwiązywaniu problemów klimatycznych.

Sektor prywatny z kluczową rolą w tworzeniu regeneratywnych łańcuchów dostaw

– Sektor prywatny ma do odegrania kluczową rolę w tworzeniu odpornych i regeneratywnych łańcuchów dostaw – powiedział Freijo. – Jeśli chcemy wywrzeć naprawdę pozytywny wpływ, musi on dotyczyć całego łańcucha dostaw. Aby urzeczywistnić naszą wizję, musimy współpracować nie tylko z firmami działającymi w ramach łańcucha dostaw, ale także z rządami, organizacjami pozarządowymi, obywatelami i konsumentami – dodał.

Matt Quinn, Vice President Northern Europe w CHEP był głównym prelegentem w panelu „Supply Chains and Circular Manufacturing — Driving Emissions Reduction” (Łańcuchy dostaw i produkcja o obiegu zamkniętym — dążenie do redukcji emisji) wraz z ekspertami z BMW Group, Coca-Cola Europacific Partners, Johnson Controls i Roland Berger. Ponadto Murray Gilder, Vice President, CHEP Automotive, wspólnie z liderami z firm Avere, Connected Kerb i BMW Group przeprowadził dyskusję panelową, której uczestnicy zastanawiali się, jak możemy przyspieszyć masowe przejście na pojazdy elektryczne (EV) oraz jakie są obecne ograniczenia we wdrażaniu infrastruktury EV.

Wreszcie, Chief Financial Officer firmy Brambles, Nessa O'Sullivan, była głównym prelegentem panelu „How to deliver investment in nature” (Jak realizować inwestycje w przyrodę), zorganizowanego przez McKinsey & Company. Uczestnicy zajęli się kwestią sposobów inwestowania w zasoby naturalne – niezbędny składnik przejścia do neutralności węglowej.