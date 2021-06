Branża logistyczna potrzebuje pracowników

Polski sektor e-commerce należy obecnie do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. W 2020 roku aż 73% internautów dokonywało zakupów online i ich liczba wzrosła o 11 punktów procentowych w porównaniu do 2019 roku. Wraz z rozwojem branży widać rosnące zapotrzebowanie na handlowców, spedytorów i magazynierów.

W 2020 roku Polacy dokonali zakupów online na ponad 15,3 mld EUR, co oznacza wzrost o 31,4% w stosunku do roku 2019. Według badań organizacji eCommerce Europe Polska uzyskała najlepszy wynik wzrostu w całej Europie. Prognozuje się, iż wysokie tempo wzrostu e-handlu w Polsce utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych lat. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce osiągnie poziom 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12%. Najszybciej będzie rosła sprzedaż produktów spożywczych oraz z segmentu zdrowia i urody. Wraz z coraz szybszym rozwojem e-commerce widać dynamiczny wzrost branży logistycznej. Powstają kolejne wielkopowierzchniowe hale magazynowe, a firmy kurierskie przeżywają rozkwit, rośnie więc zapotrzebowanie na pracowników, którzy obsłużą poszczególne procesy.

Potrzebni magazynierzy

Wraz z rozwojem sektora e-commerce zwiększyło się zapotrzebowanie na pracowników branży logistycznej oraz usług kurierskich. Zatrudnienie można znaleźć w centrach logistycznych, biurach, magazynach, sortowniach czy jako pracownik w terenie. Obecnie najbardziej poszukiwanymi pracownikami w logistyce są magazynierzy oraz operatorzy wózków widłowych z uprawnieniami UDT. W ostatnich latach pracownicy ci byli w grupie najbardziej porządanych, a szybki rozwój e-handlu sprawił, że niedobory kadrowe jeszcze bardziej się pogłębiły. Do prac związanych z wykorzystaniem wózka widłowego potrzebne są odpowiednie uprawnienia potwierdzone egzaminem, co również ma wpływ na aktualny deficyt kadrowy.

Szczególne braki

- Deficyt kadrowy w branży logistycznej widać szczególnie w strefach ekonomicznych oraz regionach, gdzie zlokalizowane są duże centra magazynowe i przeładunkowe. W porównaniu z rokiem 2019 czy nawet 2020 mamy coraz więcej zapytań od klientów o dostępność operatorów wózków widłowych z uprawnieniami UDT. Odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku są operatorzy wózków widłowych ze wschodu. Jako agencja pracy dla wielu naszych klientów rekrutujemy pracowników ze wschodu z doświadczeniem w krajach ojczystych, a następnie przeprowadzamy ich przez proces szkolenia i uzyskania uprawnień w Polsce - mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający agencji pracy OTTO Work Force Central Europe.