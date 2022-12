Centralny Port Komunikacyjny, czyli planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, przyczyni się do rozwoju regionu - mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Nowe lotnisko będzie miało znaczenie dla turystyki i biznesu. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

CPK będzie miało znaczenie dla turystyki i biznesu

Jak wskazał Andrzej Adamczyk, szef Ministerstwa Infrastruktury, lotnisko będzie determinowało rozwój nie tylko naszego regionu, ale także i krajów sąsiednich. "Dzisiaj bardzo przychylnie o tym lotnisku wypowiadają się ministrowie państw sąsiadujących z Polską, mam tu na myśli szczególnie państwa położone na południe od naszej granicy" - wskazał.

Czy rząd chce wprowadzić opłaty na drogach ekspresowych?

Pytany, jak resort zamierza przekonać protestujących mieszańców terenów, na których ma powstać CPK, Adamczyk odparł, że zarząd CPK oraz pełnomocnik rządu pracują nad rozwiązaniem sprawy. "Jestem przekonany, że znajdą konsensus, znajdą porozumienie z właścicielami terenów, na których lokalizowane jest lotnisko, z sąsiadami tych lokalizacji i przekonają wszystkich, że to jest niezbędne działanie. Każdy z nas będzie beneficjentem tego projektu, każdy z nas będzie odbierał pozytywne skutki realizacji tego przedsięwzięcia" - dodał.

Minister, zapytany o to, czy rząd chce wprowadzić opłaty na drogach ekspresowych, zapewnił, że "nie ma pomysłu zamiany dróg ekspresowych na autostrady". "Takie zmiany wprowadza tyko i wyłącznie Rada Ministrów na wniosek właściwego ministra. Ja takiego wniosku nigdy nie złożę, żeby zamienić (...) drogi ekspresowe na autostradowe" - mówił Adamczyk.

Węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK ma zostać wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.