CEVA Logistics uruchamia nowe pociągi z Chin do Europy

CEVA Logistics, wiodący globalny operator logistyczny, rozszerza usługi transportowe z Chin do Europy. Firma uruchomiła nowe połączenia kolejowo-promowe z chińskiego Xi'an do Immingham w Wielkiej Brytanii i wprowadziła obsługę premium na już istniejącej trasie z Xi'an do portu Mukran (Sassnitz) w Niemczech.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 20-05-2021, 11:55

Czas dostawy port-to-port z Xi'an do Immingham wynosi 20 dni

Z Xi'an do portu Mukran w Niemczech w ciągu 16 dni, z usługą premium do Duisburga

Czas dostawy port- to- port z Xi'an do Duisburga w czerwcu wynosi 15 dni

Cotygodniowe multimodalne połączenie kolejowo-promowe CEVA Logistics z Xi'an do Immingham przez Kaliningrad w Rosji zapewnia dodatkową pojemność ładunkową, odpowiadając na ogromny wzrost popytu na transport i usługi logistyczne. Pierwszy. pilotażowy pociąg blokowy na nowej trasie do Immingham wyruszył z Xi'an 18 marca. Po dotarciu do Kaliningradu, ładunek jeszcze tego samego dnia został przeładowany na prom, który dopłynął do Immingham 6 kwietnia. W ramach pierwszego transportu nowego połączenia dostarczono 25 kontenerów, w tym towary e-commerce o kodzie dozoru celnego 9810. Kolejne próby zostaną przeprowadzone w maju, a regularny serwis ma ruszyć na początku czerwca. CEVA zakłada, że czas dostawy port-to-port wyniesie 18-20 dni, a door-to-door nie przekroczy 25 dni.

Z Chin przez Małaszewicze

Od 1 kwietnia, pociągi do Duisburga w Niemczech są dodatkowo obsługiwane w każdy czwartek jako usługa premium. Zaś 1 czerwca CEVA uruchomi też dodatkowe, regularne połączenie kolejowe z wykorzystaniem opcji pociągu blokowego z Xi'an do Duisburga, z trasą przebiegającą przez Polskę i port w Małaszewiczach. W tym przypadku czas dostawy port-to-port wyniesie 15 dni.

CEVA Logistics, rozwijając dodatkowe połączenia kolejowe, rozszerza również regularne połączenia z Chin do Hiszpanii, Włoch i Francji. Pociągi blokowe zapewniają elastyczne rozwiązania logistyczne między Azją a Europą, w odpowiedzi na rosnącą potrzebę zrównoważenia czasu dostawy, zmniejszają koszty i zwiększają ekologię transportu. W ciągu ostatnich dwóch lat CEVA przyspieszyła rozwój oferty rozwiązań lądowych z Chin do Europy. W styczniu br. firma uruchomiła regularne połączenie kolejowe do Dourges we Francji. Kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju tego segmentu usług nadal będzie miał port w Xi'an, z którego od maja 2020 roku CEVA Logistics zorganizowała przejazdy ponad 50 pociągów blokowych.