CEVA Logistics uruchamia oddział w Uzbekistanie

CEVA Logistics, rozszerzając ofertę usług logistycznych w Azji Środkowej, uruchamia nowy oddział w Taszkiencie, stolicy Uzbekistanu. Rozwój działalności CEVA w tym regionie ma koncentrować się głównie na rozwoju usług multimodalnych.

Data: 28-10-2021, 12:20

Uzbekistan, jako kraj pozbawiony dostępu do morza, ma ogromny potencjał dla rozwoju multimodalnych sieci transportowych. W 2014 r. Uzbekistan podpisał protokół o przystąpieniu do Strefy Wolnego Handlu WNP, a w 2020 r. dołączył, jako obserwator, do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Kraj ten odgrywa też coraz większą rolę na Nowym Jedwabnym Szlaku, dążąc do osiągnięcia pozycji głównego hubu transportowego w regionie.

Wykorzystanie tego potencjału ma być kluczowym celem nowego oddziału CEVA w Uzbekistanie, którego zespół ma bogate doświadczenie w budowaniu rozwiązań w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym. Stanowisko country managera oddziału CEVA Logistics w Taszkencie objął Behzod Yunusaliyev.

Eksport Uzbekistanu w rękach CEVA

CEVA Logistics będzie koncentrować się głównie na obsłudze eksportu Uzbekistanu. Operator zapewni niezawodne usługi transportowe firmom z różnych branż, obracających takimi towarami jak: nawozy mineralne, bawełna, przędza bawełniana, tkaniny, warzywa i suszone owoce.

Bruno Plantaz, Dyrektor Zarządzający, IMEA, CEVA Logistics, mówi: „Przyspieszamy tempo naszego globalnego rozwoju. Kluczowe rynki, takie jak Afryka i Azja Środkowa, oferują duże możliwości firmom o takiej skali i ofercie usług jak CEVA. Szczególnie w Uzbekistanie jest wiele branż, które poszukują wysokiej jakości usług, niezawodnych rozwiązań end-to-end i międzynarodowych zasobów. W CEVA myślimy globalnie i działamy lokalnie, dlatego nasz zespół jest gotowy do dostarczania responsywnych rozwiązań logistycznych, których oczekują nasi klienci".

CEVA rozwija przewozy towarowe między Azją a Europą

Uzbekistan jest kolejnym krajem Azji Środkowej, w którym został uruchomiony nowy oddział CEVA. Od 2020 r. działa biuro w Kazachstanie, ważnym węźle komunikacyjnym regionu, odpowiadające też za obsługę klientów w sąsiadujących państwach. CEVA ma również swoje oddziały w Azji Południowo-Wschodniej, w tym w Kambodży, Wietnamie, Bangladeszu, Myanmarze i Laosie. Z kolei w Chinach biura CEVA działają w 200 miastach, a CEVA jest tu największym dostawcą usług logistycznych dla branży automotive.

Wykorzystując silną pozycję i rozwiniętą sieć logistyczną CEVA dynamicznie rozwija morskie i lądowe przewozy towarowe między Azją a Europą. Tylko w tym roku firma uruchomiła m.in. ekspresowe połączenie kolejowe na trasie Jinhua (Chiny) - Dourges (Francja), kolejowo-promowe Xi'an – Immingham (Wlk. Brytania) i regularne połączenie kolejowe z wykorzystaniem pociągu blokowego Xi'an – Duisburg (Niemcy), przez Polskę i port w Małaszewiczach. Operator rozszerzył też regularne połączenia kolejowe z Chin do Hiszpanii, Włoch i Francji. Natomiast w grudniu 2020 r., po wielomiesięcznych testach, CEVA uruchomiła szybkie, drogowe połączenia drobnicowe (LTL) z Chin, realizowane z kilku centrów przeładunkowych w Chinach do hubów w Polsce, Niemczech i Wlk. Brytanii.

Guillaume Sauzedde, dyrektor zarządzający na Europę Wschodnią, CEVA Logistics, mówi: „Państwa Azji Środkowej, położone na Nowym Jedwabnym Szlaku, mają kluczowe znaczenie dla rozwoju handlu między Europą i Azją. Wzmocnienie pozycji CEVA w tym regionie otwiera więc nowe możliwości dla naszych klientów z krajów Europy Wschodniej”.