CEVA Logistics zarządza jednym z najnowocześniejszych magazynów

CEVA Logistics, wiodący globalny operator logistyczny, z sukcesem zakończył wdrożenie programu Zero Defects Start-up w Wielkiej Brytanii dla wszystkich kanałów dystrybucji odzieży sportowej Under Armour, jednego z największych producentów odzieży na świecie. Wcześniej, w ramach długoletniej umowy między firmami, CEVA odpowiadała za wdrożenie obsługi kanału sprzedaży e-commerce.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 27-05-2021, 13:42

CEVA Logistics zarządza jednym z najnowocześniejszych magazynów

Dedykowane centrum dystrybucyjne w Oxfordshire obsługuje wszystkie kanały sprzedaży elektronicznej, detalicznej i hurtowej Under Armour w Wielkiej Brytanii.

Pierwsze wdrożenie rozwiązania Master Pick Tote w CEVA, z wykorzystaniem najnowocześniejszych na rynku technologii, procesów i automatyzacji.

Dogodna lokalizacja centrum dystrybucyjnego wpłynęła na usprawnienie obsługi klientów hurtowych, skracając czas realizacji zamówień z 10 do 2-3 dni roboczych.



CEVA Logistics zarządza dedykowanym centrum dystrybucji Under Armour o powierzchni ok. 7 tys. mkw. w Stanton Harcourt (Oxfordshire). Jego sprawną obsługą zajmuje się zespół blisko 200 pracowników. Magazyn został właśnie zmodernizowany i w pełni dostosowany do obsługi wielokanałowej logistyki kontraktowej (omnichannel) producenta odzieży sportowej.

Jeden z najnowocześniejszych magazynów dla omnichannel

W brytyjskim centrum dystrybucji CEVA wdrożono wiele rozwiązań technologicznych z zakresu automatyzacji procesów magazynowych. Wśród nich wymienić można Master Pick Tote, sortery do obsługi towarów przyjmowanych i dystrybuowanych z magazynu, konwejer, autonomiczne wózki widłowe (AGV), systemy podnośnikowe Nerak, specjalistyczne systemy magazynowe (Storeganizer), systemy Put-To-Light i inne najnowsze technologie wspomagające zarządzanie procesami magazynowymi, kontroli i realizacji zamówień. Dzięki ich zastosowaniu, centrum dystrybucyjne w Oxfordshire jest obecnie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych operacyjnie obiektów dedykowanych obsłudze sprzedaży typu omnichannel w Wielkiej Brytanii. To pozwoliło Under Armour na znaczące przyspieszenie czasu realizacji zamówień B2C i B2B, przy jednoczesnej minimalizacji błędów. Z kolei dogodna lokalizacja centrum dystrybucyjnego wpłynęła na usprawnienie obsługi klientów hurtowych, skracając czas realizacji zamówień z 10 do 2-3 dni roboczych.

Zrównoważony rozwój

- Od momentu podpisania umowy wstępnej z Under Armour w lipcu zeszłego roku, z powodzeniem zarządzaliśmy kanałem e-commerce podczas Cyber Week i szczytu sezonu sprzedażowego, osiągając Zero Defects Start-up. Zrównoważony rozwój był jednym z kluczowych czynników, które zadecydowały o przeniesieniu obsługi zapasów Under Armour, wcześniej zlokalizowanych w Holandii, bliżej klientów w Wielkiej Brytanii. Nasze zespoły ściśle współpracowały też nad wprowadzeniem ekologicznego modelu pakowania, który pozwolił wyeliminować plastik z łańcucha dostaw wszędzie tam, gdzie jest to możliwe - mówi Chris Walton, dyrektor zarządzający CEVA Logistics Wielka Brytania i Irlandia.