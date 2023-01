W wyniku integracji rozwiązań project44 w zakresie widoczności na oceanach i w portach, CEVA zapewni większą dokładność i terminowość w procesie monitorowania przesyłek oceanicznych. Dzięki śledzeniu statków przez Automatic Identification System (AIS) klienci będą mogli dokładnie sprawdzić lokalizację swoich przesyłek. Oprócz tego, powiadomienia i analizy będą zawierać informacje na temat najważniejszych etapów dostawy, transferach i czasach postoju a także alerty dot. zarządzania wyjątkami. Większa widoczność i dane analityczne pozwolą na lepsze podejmowanie decyzji i współpracę między CEVA a jej klientami.

Funkcja śledzenia przesyłek project44 będzie bezpośrednio zintegrowana z portalem cyfrowym CEVA typu all-in-one. Platforma MyCEVA zapewnia klientom większą kontrolę nad przesyłkami - od natychmiastowej wyceny i rezerwacji po śledzenie i dokumentację, w czasie rzeczywistym.

Multimodalna platforma została uruchomiona w lipcu 2020 r. i jest stale rozszerzana o nowe funkcjonalności. Jest w pełni zintegrowana z globalnymi operacjami CEVA, zarówno w imporcie jak i eksporcie. Zawiera też kalkulator CO2 dla całego procesu transportowego (door-to-door), dzięki czemu nadawcy przesyłek będą sprawdzić dostępne opcje i wybrać najbardziej ekologiczne trasy dla swoich ładunków. Specjaliści obsługi klienta MyCEVA, działając w ramach globalnej sieci oddziałów firmy, mogą udzielać natychmiastowego wsparcia, w lokalnych językach i różnych strefach czasowych.

W branży spedycyjnej dostęp do danych jest na wagę złota, a project44 pomoże nam wydobyć wartość z tych danych, z korzyścią dla naszych klientów. Zintegrowanie widoczności bezpośrednio z platformą MyCEVA jest jeszcze jednym przykładem naszego zaangażowania w responsywną logistykę. Rozumiemy, czego chcą i potrzebują nasi klienci, i im to dostarczamy. Teraz jest to większa widoczność przesyłek oceanicznych, ale z pewnością czeka nas jeszcze więcej

- mówi Stephane Gautrais, globalny szef działu frachtu oceanicznego, CEVA Logistics