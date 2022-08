strefa premium

Citronex o wyzwaniach dla sektora owoców i branży paliwowej (wywiad)

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 03-08-2022, 13:34

Wojna w Ukrainie powoduje nowe wyzwania, jeśli chodzi o dostęp do pracowników, wzrost kosztów. Najgorsza w tym wszystkim jest niepewność jutra, co na pewno blokuje rozważania na temat nowych inwestycji - mówi nam Rafał Zarzecki, prezes firmy Citronex.

Citronex o aktualnych wyzwaniach dla sektora owoców i branży paliwowej (wywiad) fot. PAP

Citronex: Pandemia mocno zmieniła rynek

Albert Katana, Portalspozywczy.pl: Jak pandemia i wojna w Ukrainie wpłynęły na strategię firmy Citronex?

Rafał Zarzecki, prezes firmy Citronex: Pandemia wymusiła na nas bycie bardziej elastycznym, a także skomplikowała proces przygotowania produktu dla sieci handlowych. Proszę zwrócić uwagę, ze w okresie pandemii zwyczaje zakupowe mocno się zmieniły. Klienci falami szturmowali sklepy, żeby następnie przez tydzień do nich nie wchodzić. Uchwycenie tych tendencji w przypadku produktu dojrzewanego, jakim jest banan, było bardzo trudne. Wojna w Ukrainie powoduje nowe wyzwania, jeśli chodzi o dostęp do pracowników, wzrost kosztów. Najgorsza w tym wszystkim jest niepewność „jutra” – co na pewno blokuje rozważania na temat nowych inwestycji.