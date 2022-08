Citronex Trans Energy: 4-5 krotny wzrost kosztów energii elektrycznej na 2023 r. to wyzwanie

Autor: Albert Katana

Data: 12-08-2022, 16:07

- Głównym wyzwaniem dla Citronex Trans Energy, jest wzrost kosztów energii elektrycznej .Od kilku miesięcy przygotowujemy się do nowej sytuacji, inwestujemy w fotowoltaikę, prowadzimy rozmowy z dostawcami energii, podejmujemy działania ograniczające zużycie wewnątrz organizacji - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Robert Zarzecki, prezes Citronex Trans Energy

Robert Zarzecki, prezes Citronex Trans Energy przyznaje, że głównym wyzwaniem dla firmy jest wzrost kosztów energii elektrycznej na rok 2023 /fot. materiały prasowe

Citronex Trans Energy to transport, stacje paliw, hotele i restauracje - wszystkie te działalności mocno odczuły skutki pandemii a teraz sytuację komplikuje wojna na Ukrainie. Co jest obecnie dla firmy największym wyzwaniem, jak reaguje na te komplikacje?

- Prowadzimy biznes zdywersyfikowany, przez lata była to doskonała strategia na zapewnienie bezpieczeństwa i trwałego rozwoju organizacji wchodzących w skład grupy spółek którymi zarządzam. Wydarzenia na Ukrainie sprowadziły wyzwania do wspólnego mianownika jakimi są wysokie koszty produktów energetycznych oraz okresowe problemy z dostępnością niektórych z nich - mówi Robert Zarzecki, prezes Citronex Trans Energy.

Citronex Trans Energy: wzrost kosztów energii elektrycznej na 2023 r. to wyzwanie

Głównym wyzwaniem dla Citronex Trans Energy, jest wzrost kosztów energii elektrycznej na rok 2023, aktualne prognozy mówią o 4-5 krotnym wzroście cen. Szczególnie wysokie wartości dotyczą 1 kwartału 2023r ., w dalszej perspektywie widzimy lekki spadek, jednakże w skali roku dodatkowe obciążenia mogą przekroczyć kilka milionów złotych, których w żaden sposób nie będziemy w stanie zrównoważyć wzrostem sprzedaży i marży. Od kilku miesięcy przygotowujemy się do nowej sytuacji, inwestujemy w fotowoltaikę, prowadzimy rozmowy z dostawcami energii, podejmujemy działania ograniczające zużycie wewnątrz organizacji - dodaje Robert Zarzecki, prezes Citronex Trans Energy.

Branżowe wyzwania różnią się w zależności od przedmiotu działalności: dla stacji Dyskont Paliwowy, stanowiących filar działalności firmy Citronex Trans Energy, kluczowe jest zapewnienie ciągłości zaopatrzenia zarówno w paliwa płynne, jak i gaz LNG, oraz przezwyciężenie negatywnego wpływu rekordowych cen paliw na rynek hurtowy i detaliczny. - W przypadku zaopatrzenia w paliwa płynne sytuacja jest w tej chwili ustabilizowana, nie ma jednak pewności, czy taka pozostanie w przyszłym roku. Wpływ sankcji nałożonych na Federację Rosyjską może znacząco ją komplikować - zapewnia Zarzecki.

- W przypadku zaopatrzenia w LNG już stoimy w obliczu dużych braków produktu na rynku, a sezon zimowy będzie te braki potęgować. Nasz dotychczasowy dostawca Novatek został objęty sankcjami a przez to wyłączony z możliwości dostarczania produktu i prowadzenia działalności. W celu zabezpieczenia gazu LNG na potrzeby własne oraz naszych klientów zwróciliśmy się z prośbą do PGNiG o możliwość zaopatrywania naszej stacji. Musimy pamiętać, iż cena gazu osiągnęła obecnie poziom przy którym nieopłacalna jest eksploatacja floty samochodów napędzanych tym paliwem, co będzie mieć negatywne przełożenie na funkcjonowanie zarządzanej przez nas stacji LNG oraz planowanych inwestycje w ten rodzaj paliwa - wylicza.

Z kolei w branży transportowej, oprócz kosztów paliw doszedł aspekt niedoboru kierowców. Od lat polski rynek zmaga się z tym problemem a wojna spotęgowała tą sytuację. - Wielu spośród naszych wieloletnich kierowców pochodzących z Ukrainy wróciło do kraju i aktualnie nie mają możliwości przyjazdu do Polski. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy ich powrotem - mówi Robert Zarzecki.

Citronex Trans Energy: pandemia i wojna

- Wojna dla przedsiębiorstw jest ogromnym wyzwaniem w każdym aspekcie, oprócz wcześniej przytoczonych przykładów pojawia się wzrost kosztów surowców, produktów gotowych przeznaczonych do produkcji w naszych restauracjach czy też sprzedaży w prowadzonych sklepach. Z kolei Covid-19 był dla nas lekcją aby oprócz patrzenia w przyszłość i nowe inwestycje rozwijające organizację, mocno analizować koszty prowadzonej działalności, również na poziomie elementarnym - dodaje.

Do stawiania na skroplony gaz ziemny w transporcie ciężarowym zachęcała m.in. Komisja Europejska - jak Pan ocenia te działania w sytuacji, gdy ceny LNG w ciągu dwóch lat wzrosły 5-krotnie? Czy Unia powinna była zagwarantować przedsiębiorcom stabilne ceny paliwa?

- Lubimy innowacje, staramy się aby na poziomie lokalnym być pierwszymi. Podobnie było z instalacją LNG w Zgorzelcu - zainwestowaliśmy w stację w czasie w którym nie było jeszcze uzasadnienia ekonomicznego. Wierzyliśmy, że to dobry biznes zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym. W ślad za stacją, kupiliśmy kilkadziesiąt ciężarówek napędzanych gazem LNG. Wyznajemy zasadę, iż biznes najlepiej radzi sobie bez ingerencji ze strony instytucji państwowych. Nieoglądanie się na pomoc wzmaga w pracownikach przedsiębiorczość oraz samodzielność w prowadzonych projektach. Tak było. Dzisiejsza rzeczywistość mocno to weryfikuje. W sierpniu ceny gazu zbliżą się do 14 zł netto, dla porównania cena ON to około 7 zł czyli LNG jest dwukrotnie droższe. Prognozowana cena gazu skutkuje kosztem na poziomie 70 eurocentów za każdy przejechany kilometr. Dla większości firm transportowych posiadających we flocie ciągniki LNG, w tym również dla nas, będzie to skutkowało ograniczeniem działalności do minimum niezbędnego dla realizacji kontraktów. Obecne koszty paliwa są nie do udźwignięcia, a wprowadzony przez UE pakiet mobilności ogromnie podniósł koszty prowadzenia działalności transportowej na rynku europejskim - przyznaje Zarzecki.

Jego zdaniem wpadamy w spiralę podwyżek, w której z jednej strony rosną koszty z drugiej presja na płace, gdyż ostatecznie wyższe ceny płaci klient detaliczny. - To bardzo niebezpieczne dla gospodarki i rynku. Uważam, że z tego względu muszą być zintensyfikowane wysiłki zmierzające do stabilizacji cen paliw oraz ich dostępności oraz pomocy dla firm transportowych, z których już znaczna część ma problemy z wypłacalnością - mówi Robert Zarzecki.

Jak reagują dyskonty paliwowe Citronexu na wysokie ceny paliw?

- Pomimo nazwy Dyskont Paliwowy, staramy się od lat aby cena nie była jedynym kryterium wyboru naszych stacji. Nasze stacje mają rozbudowaną ofertę pozapaliwową, strefę dodatkowych usług oraz ofertę sklepową. Do tego dochodzi koncept gastronomiczny Picaro. Oczywiście czynimy wysiłki zakupowe aby dostarczyć paliwo jakościowe w możliwie najniższych cenach, obniżamy koszty działalności poprzez inwestycje w technologie, jesteśmy aktywni. Tylko w taki sposób możemy konkurować z potentatami na rynku, szczególnie przy obecnie oferowanych klientom rabatom wakacyjnym na poziomie kilkudziesięciu groszy na litrze - przyznaje Robert Zarzecki, prezes Citronex Trans Energy.