Compulocks Logistics EU wynajął 870 mkw. w Diamond Business Park Ursus

Compulocks Logistics EU sp. z o.o. wynajął 870 mkw. powierzchni magazynowej i 145 mkw. powierzchni biurowej w obiekcie Diamond Business Park Ursus. Klienta reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Firma Compulocks jest dostawcą zabezpieczeń i rozwiązań sprzętowych np. dla tabletów i komputerów. Firmom oferuje wsparcie w zakresie obsługi klientów i wzmocnienia wizerunku marki. Dostawca nawiązał współpracę m.in. z takimi podmiotami jak Apple, Samsung, Facebook, Google, Twitter. Compulocks Brands to rodzina marek, obejmująca Maclocks, Compulocks, ELDMount i inne.

Zaprojektowany pod potrzeby pracowników

Obiekt będący przedmiotem niniejszej transakcji zlokalizowany jest w bardzo atrakcyjnym miejscu pod kątem transportu publicznego, stanowiącego ważny element dla pracowników. Potrzeby firmy Compulocks związane z wielkością powierzchni przeznaczonej do magazynowania towaru, zostały zaopiekowanie w budynku kompleksu Diamond Business Park w Ursusie.

Obiekt zarządzany White Star Real Estate

Firma Compulocks poszukiwała obiektu o wysokim standardzie oraz atrakcyjnej lokalizacji w Warszawie. Diamond Business Park Ursus idealnie wpisuje się w zapotrzebowanie firmy. Dzięki współpracy wszystkich stron zaangażowanych w ten projekt, transakcję udało się przeprowadzić sprawnie i owocnie – komentuje Tomasz Bulej, Negocjator, Cushman & Wakefield.

Diamond Business Park Ursus DBP to park w całości zarządzany i komercjalizowany przez White Star Real Estate. Stale podejmujemy działania na rzecz podnoszenia standardu naszego projektu, dzięki czemu od lat cieszy się popularnością zarówno wśród obecnych, jak i nowych najemców. Cieszymy się, że Compulocks Logistics EU dołącza do grona najemców Diamond Business Park Ursus. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że transakcja przyniosła obustronną satysfakcję – dodaje Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.