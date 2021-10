CTL Logistics straci certyfikat bezpieczeństwa?

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne ws. cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa kolejowemu przewoźnikowi towarowemu CTL Logistics. Powodem były liczne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli.

Autor: PAP

Data: 18-10-2021, 14:09

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne ws. cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa kolejowemu przewoźnikowi towarowemu CTL Logistics. fot. mat. pras.

CTL Logistics i postępowanie UTK

Jak informuje UTK, kontrola została przeprowadzona u przewoźnika w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i była reakcją prezesa UTK na zdarzenie kolejowe, do którego doszło na stacji Łowicz Główny 9 września 2021 r. Wtedy na skutek niezatrzymania się przed semaforem wskazującym sygnał "stój" i najechania na wykolejnicę doszło do wykolejenia lokomotywy i jednego wagonu pociągu przewoźnika CTL Logistics.

Maszynista, który spowodował wypadek, był w stanie nietrzeźwym i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pociągu.

Przeprowadzona przez inspektorów UTK po zdarzeniu kontrola wykazała liczne nieprawidłowości i zaniedbania w funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w następujących obszarach: zarządzania kwalifikacjami i stanem psychofizycznym pracowników, zarządzania ryzykiem, podziału obowiązków oraz monitorowania prawidłowości wykonywania powierzonych działań i zarządzania dokumentacją.

UTK przypomina, że każdy pracodawca przed zatrudnieniem maszynisty powinien sprawdzić status jego licencji za pomocą Systemu Obsługi Licencji Maszynisty (SOLM).

CTL Logistics odpowiada na zarzuty UTK

W poniedziałkowym oświadczeniu spółka CTL Logistics informuje, że decyzja prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa jest dla niej niezrozumiała i stanowi ogromne zaskoczenie.

"W dniu 13 października otrzymaliśmy protokół kontroli, która prowadzona była w spółce od 9 do 28 września 2021 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako jednostce kontrolowanej przysługuje nam prawo do wniesienia zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu czyli do 27 października. Niestety, dzień po otrzymaniu wspomnianego protokołu otrzymaliśmy przedmiotową decyzję prezesa UTK" - napisano w oświadczeniu.

Spółka poinformowała, że zarząd CTL Logistics wspiera inicjatywy UTK mające na celu poprawę bezpieczeństwa przewozów kolejowych, a firma jest jednym z sygnatariuszy programu "Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym", realizując szereg działań ukierunkowanych na zapobieganie wypadkom oraz uwzględniających wpływ czynnika ludzkiego.

"Jednak kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa jest procesem ciągłym a dla uzyskania trwałej zmiany zachowań konieczny jest czas. Dotychczasowe kontrole UTK, wskaźniki wypadkowości w tym zero wypadków w 2020 roku świadczą o tym jaką pracę już wykonaliśmy. Wierzymy, że tak zdecydowane kroki prezesa UTK nie przekreślają możliwości współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z ostatnią kontrolą i wypracowaniem wspólnie rozwiązań, które w przyszłości wyeliminują jakiekolwiek sytuacje zagrażające bezpieczeństwu na kolei" - dodano.

W oświadczeniu napisano też, że przewoźnik wnikliwie analizuje wszystkie zastrzeżenia wskazane w protokole kontroli i deklaruje dołożenia wszelkich starań, aby je wyeliminować.