Panattoni, deweloper nieruchomości przemysłowych, uzyskał 27,5 mln euro kredytu od Berlin Hyp na finansowanie centrum dystrybucyjnego Action w Zakroczymiu.

Panattoni pozyskał kredyt na finansowanie centrum dystrybucyjnego Action w Zakroczymiu; fot. shutterstock.com / Kati Lenart

Obiekt zrealizowany w formule BTS (build-to-suit) pozwoli na obsługę 160 sklepów sieci i zatrudnienie ok. 300 osób.

Panattoni buduje dla Action

Panattoni dostarczył m.in. na Śląsku obiekt o powierzchni 60 800 m kw. w dla Action - międzynarodowej sieci sklepów z artykułami nieżywnościowymi, działającej w jedenastu krajach Europy. W połowie czerwca br. w Zakroczymiu otworzył kolejną ogromną inwestycję dla tej holenderskiej sieci, która w Polsce posiada już 280 placówek handlowych. Teraz Panattoni uzyskało od Berlin Hyp 27,5 mln euro kredytu finansującego oddany obiekt.

"Centrum dystrybucyjne w Zakroczymiu jest trzynastym tego typu obiektem Action w Europie i trzecim w Polsce. Dwie z krajowych inwestycji z sukcesem zrealizowało Panattoni. Finansowanie uzyskane od banku Berlin Hyp świadczy o zaufaniu instytucji finansowych do naszych realizacji dla niezwykle rozwojowego segmentu dyskontów niespożywczych" – mówi Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer w Panattoni.

"Po raz kolejny szyjemy na miarę firmy Action. Kiedy wspólnie otwieraliśmy obiekt w Bieruniu, firma posiadała w Polsce niecałe 180 sklepów. Dziś sieć obejmuje 280 placówek. To wspaniałe uczucie pełnić ważną rolę w historii sukcesu marki na krajowym rynku. Kolejne udane projekty do obsługi retailu czy e-commerce’u to najlepsze potwierdzenie kompetencji działu Panattoni BTS" – mówi Marek Foryński, BTS Managing Director w Panattoni.

Centrum dystrybucyjne Action w Zakroczymiu

Inwestycja BTS powstała w Zakroczymiu i objęła 53 000 m kw. powierzchni. Obiekt pomieści nawet 47 000 palet, a bardzo duże wolumeny pozwolą zaopatrywać 160 sklepów Action w całej Polsce, w tym znacznie rozwinąć działalność w regionie warszawskim. W nowym centrum dystrybucyjnym magazynowany będzie pełen zakres produktów non-food. Firma skorzysta również z nowoczesnego segmentu biurowego o powierzchni blisko 3000 m kw. Inwestycja przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent.

Centrum dystrybucyjne w Zakroczymiu korzystać będzie ze zrównoważonych rozwiązań, m.in. z paneli słonecznych do podgrzewania wody, inteligentnych liczników energii i wody, czy nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia. Ponadto pracownicy firmy skorzystają ze stacji ładowania samochodów elektrycznych.