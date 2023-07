Deweloper z dużym kredytem na inwestycję. Co zbuduje za 80 mln euro?

Panattoni z finansowaniem na realizację swojej pierwszej inwestycji w Bytomiu. Bank Pekao SA udzielił spółce kredytu w wysokości 80 mln euro na budowę Panattoni Park Bytom.

Panattoni z dużym kredytem na inwestycję. Co zbuduje za 80 mln euro?

Wolumen powierzchni przemysłowych w województwie śląskim rośnie nieustannie, a w I kw. 2023 r. przekroczył 5 mln m kw., podczas gdy jeszcze 5 lat wcześniej nieznacznie przekraczał 2 mln m kw. Błyskawiczny rozwój branży nieruchomości przemysłowych napędza metamorfozę śląska z zagłębia wydobywczego w nowoczesne centrum przemysłowe Polski, w którym powstają zaawansowane technoogicznie fabryki, centra dystrybucyjne czy logistyczne. Ogromny potencjał województwa dostrzegają instytucje finansowe. Bank PEKAO SA udzielił kredytu w wysokości 80 mln euro z przeznaczeniem na realizację Panattoni Park Bytom – pierwszego w tej lokalizacji parku dewelopera, który w regionie dostarczył już 2,5 mln m kw.

- „Panattoni Park Bytom to ogromny projekt, obejmujący aż 130 000 m kw. w nowej dla nas lokalizacji, w której widzimy wielki potencjał. Dostrzega go również bank PEKAO SA, który na realizację udzielił nam kredytu w znaczącej kwocie 80 mln euro” – mówi Karina Trojańska, Chief Financial Oficer w Panattoni – „Kolejne ośrodki województwa śląskiego przyciągają regionalnych i międzynarodowych gigantów z dziesiątek branż. Konsekwentnie wspieramy rozwój regionu dostarczając nowoczesne powierzchnie przemysłowe, a wsparcie instytucji finansowych jest niezbędne w dalszych wzrostach, dlatego dziękujemy dziękujemy bankowi PEKAO SA, który współpracuje z nami po raz kolejny, uznając wagę naszych inwestycji” – dodaje.