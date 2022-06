DHL Express: nowe połączenia cargo między Europą a Chinami

DHL Express zwiększy przepustowość cargo lotniczego pomiędzy Europą a Chinami - poprzez uruchomienie nowych połączeń na tej trasie. Ruch pomiędzy lotniskami w Shenzhen i Lipsku zostanie uzupełniony o dodatkowe sześć lotów, co zwiększy przepustowość o ponad 500 ton.

DHL Express zwiększa przepustowość cargo lotniczego pomiędzy Europą a Chinami/fot. materiały prasowe

DHL Express, firma obsługująca międzynarodowe ekspresowe przesyłki lotnicze, uruchomiła nową trasę cargo, łączącą Chiny i rynek europejski.

Operator w ten sposób zwiększy przepustowość połączeń lotniczych w tej części świata.

DHL Express chce ułatwić przepływy handlowe z południowymi Chinami oraz zwiększyć dostęp europejskich firm i konsumentów do dóbr i towarów z Azji.

Nowe połączenia cargo między Europą a Chinami DHL Express

– Uruchomienie nowej trasy jest odpowiedzią na rosnące potrzeby naszych klientów. Chiny bowiem to główny kierunek, skąd polskie przedsiębiorstwa importują towary. W ubiegłym roku liczba przesyłek z Państwa Środka była o ok. 50% większa niż z USA czy Niemiec. Polscy konsumenci i przedsiębiorstwa najczęściej z Chin zamawiają elektronikę (części i podzespoły, narzędzia elektryczne, elektronikę użytkową i sprzęt domowy), a także odzież, dobra konsumpcyjne, części do aut, sprzęt budowlany i urządzenia medyczne. W samym 2021 roku import sprzętu elektronicznego z rynku chińskiego do Polski wzrósł aż o 66% w porównaniu do 2020 r. – zapewnia Edwin Osiecki, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express Polska.

Nowa trasa jest obsługiwana przez AeroLogic GmbH, towarową linię lotniczą założoną wspólnie przez DHL Aviation i Lufthansę Cargo. Spółka planuje sześć dodatkowych lotów tygodniowo w obie strony, które mają się odbywać z lotniska w Shenzhen (Chiny) do Lipska w Niemczech przez Dehli w Indiach. Połączenie będzie realizowane na pokładzie Boeinga 777F. Frachtowce należące do DHL charakteryzują się większą wydajnością w porównaniu do swoich poprzedników oraz spełniają najnowocześniejsze normy w zakresie zrównoważonego rozwoju lotnictwa. Nowe połączenia na trasie Europa-Chiny zwiększą przepustowość transportu towarów drogą lotniczą o ponad 500 ton.

– Mamy spore nadzieje w związku z uruchomieniem nowych połączeń na trasie pomiędzy Shenzhen a Lipskiem. Dynamicznie rozwijająca się międzynarodowa wymiana handlowa stawia przed nami nowe wyzwania, a sytuacja zastana po pandemii na międzynarodowych rynkach wymaga od nas dodatkowych działań, aby odbudować zerwane łańcuchy dostaw. Chcemy również zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na ekspresowe usługi logistyczne i wspierać naszych klientów w skalowaniu ich biznesu i rozwoju na całym świecie – mówi Edwin Osiecki, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express Polska.

W październiku ubiegłego roku DHL Express uruchomił również trasę z Shenzhen do Los Angeles. Obecnie DHL Express obsługuje łącznie już ponad 30 lotów tygodniowo z Shenzhen Gateway.