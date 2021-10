DPD: Stuart w Polsce. To szybkie dostawy dla restauracji, spożywki i handlu

Francuska firma Stuart z Grupy DPD, rozpoczyna działalność w stolicy Polski. Stuart świadczy szybkie dostawy nie tylko dla restauracji i sektora spożywczego, ale także handlu detalicznego i e-commerce. Oferując usługi w Warszawie, planuje podwoić wolumen dostaw w ciągu pierwszych 3 miesięcy.

Data: 27-10-2021, 11:47

Stuart z Grupy DPD, rozpoczyna działalność w Polsce; fot. mat.pras.

Podróż Stuarta po Polsce rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku, od udanego startu w Toruniu i Szczecinie, gdzie firma współpracuje ze spółką AmRest (KFC, Pizza Hut, Burger King) oraz zrealizowała pilotaże z lokalnymi sklepami w segmencie detalicznym i spożywczym. Wśród najnowszych partnerów Stuarta znajdują się również Sphinx, North Food oraz sieć dark stores Rebel Tang.

Co więcej, do międzynarodowych klientów Stuarta korzystających z usług w Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii i Hiszpanii należą między innymi Zara, Leroy Merlin, Ikea, Decathlon, McDonald's, Carrefour czy Nespresso - wszystko dzięki ofercie usług dostosowanych do dostarczania artykułów premium, wielkogabarytowych oraz świeżych.

Usługi dostawy na ostatniej mili

„Obsługa klienta na ostatniej mili jest przedłużeniem wizerunku marki, a jej jakość elementem wymagającym odpowiedniej kontroli firm. Dlatego potrzebują one zaufanego partnera, który pomoże im zapewnić odpowiednie doświadczenie na tym kluczowym odcinku, przenosząc przyjemność z otrzymywania paczki o krok dalej. Wszystko to nabiera jeszcze większego znaczenia w świetle rosnącej popularności modelu omnichannel q-commerce i nowej mobilności, gdzie funkcje takie jak dostawa ze sklepu, z podmiejskiego hubu, czy ekspresowa obsługa zwrotów nie powinny być opcją, ale standardem, by skutecznie odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby klientów” - komentuje Agnieszka Majewska, General Manager PL w Stuart.

Wraz ze wzrostem liczby przesyłek dostarczanych tego samego i następnego dnia, dostawa stała się kluczowym czynnikiem różnicującym doświadczenia zakupowe w erze omnichannel, co ma duży wpływ na pozyskanie, utrzymanie i satysfakcję konsumentów. Nawet 58% konsumentów na całym świecie zdecydowałoby się na zakup towarów w konkretnym e-sklepie, właśnie ze względu na opcje dostawy. Co więcej 87% kupujących jest bardziej skłonnych do ponownych zakupów u sprzedawcy po pozytywnych doświadczeniach z dostawą[1]. Przejściu w kierunku wspólnego systemu logistycznego musi towarzyszyć rozwój inteligentnych technologii, takich jak geo-lokalizacja floty wraz z innowacyjną infrastrukturą. Sieć połączonych w ten sposób zasobów pomaga zaspokoić rosnący popyt na usługi poprzez bardziej równomierny podział kurierów i wybór odpowiedniej metody dostawy w czasie rzeczywistym.

Logistyka dla zrównoważonego świata

Misją firmy Stuart jest tworzenie logistyki dla zrównoważonego świata. Dlatego obecnie 60% floty Stuart, składającej się z rowerów, rowerów cargo, motorowerów i vanów jest przyjazne dla środowiska. Co więcej, do końca 2022 roku Stuart planuje podwoić liczbę przesyłek realizowanych eko-flotą.

Firma opracowała 3 produkty - aplikację mobilną, aplikację internetową oraz API e-commerce dla firm ze wszystkich branż - restauracji, sklepów spożywczych, handlu detalicznego, ale także e-commerce - aby korzystać z platformy dostawczej i zamawiać szybkie dostawy na żądanie.

Średni czas odbioru wynosi 10 minut, a zarówno firmy, jak i ich końcowi klienci mogą śledzić przesyłki w dowolnym momencie, od odbioru do dostarczenia.

Dostawy żywności przez Stuart

Jeśli chodzi o dostawy żywności, Stuart nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji, co oznacza, że firmy płacą jedynie za transport zamówienia.

W Warszawie firma będzie początkowo działać w centrum miasta i na Mokotowie, w godzinach 8-24, przez cały rok. Stuart planuje podwoić wolumen dostaw już w ciągu pierwszych 3 miesięcy świadczenia usług.