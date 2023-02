W Kostrzynie koło Poznania powstał nowy terminal P2 DHL Parcel Polska . To pierwsze z planowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych firmy w Polsce zachodniej, która jest jednym z kluczowych obszarów inwestycyjnych dla dostawcy usług logistycznych. Już w 2023 roku swoją działalność w województwie wielkopolskim rozpocznie również Międzynarodowe Centrum Logistyczne DHL.

Duże inwestycje DHL Parcel: terminal w Kostrzynie i Międzynarodowe Centrum Logistyczne; fot. mat. pras.

DHL Parcel w Polsce Zachodniej

Polska zachodnia to jeden z kluczowych kierunków dla inwestycji infrastrukturalnych DHL Parcel. Ma to związek m.in. z bliskością rynku niemieckiego. Zachodni sąsiedzi są niekwestionowanym liderem przesyłek nadawanych z Polski. Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, ze to właśnie nasz kraj jest 4. największym unijnym eksporterem do Niemiec. Według rynkowych danych, aż 30% eksportu do naszych zachodnich sąsiadów, kreował popyt na niemieckie towary, zawierające polski komponent.

Po inwestycjach w centralnej Polsce, zrealizowanych w ostatnich latach, DHL Parcel rozpoczyna ekspansję na zachodzie kraju. W Kostrzynie koło Poznania działa już najnowszy terminal P2. To nowoczesna inwestycja o łącznej powierzchni ponad 50 000 m2. Tylko hala zajmuje obszar niemal 8000 m2. Obiekt został wyposażony w pierwszy w Polsce system cross-belt, pozwalający na bezbłędne sortowanie 7,5 tys. przesyłek na godzinę.

Nowoczesny system umożliwia również zmiany sposobu i kierunku sortu na podstawie odpowiedniego programowania baz danych. Możliwe jest także precyzyjne śledzenie przesyłki. To dzięki oprogramowaniu, mierzącemu, ważącemu i fotografującemu paczki.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z ideą GoGreen. Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej możliwa będzie bezemisyjna obsługa aż 500 tys. przesyłek rocznie. Farmy fotowoltaiczne, które są częścią kolejnych inwestycji realizowanych przez DHL Parcel, pozwalają ograniczyć emisję CO2 o 1000 ton rocznie. Terminal wyposażony został również w nowoczesne rozwiązania proekologiczne, w tym m.in.: system zbierania wody deszczowej, 100% inteligentne oświetlenie LED czy stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

Międzynarodowe Centrum Logistyczne DHL

W 2023 r. działalność rozpocznie również Międzynarodowe Centrum Logistyczne DHL. Inwestycja, także jest zlokalizowana w województwie wielkopolskim. Obiekt będzie największą jednostką DHL w Polsce i jedną z największą w Europie. Międzynarodowe Centrum Logistyczne DHL zajmie 32 tys. m2 powierzchni, wyposażone zostanie w 3-poziomowy sorter o wydajności na najwyższym poziomie. Obiekt będzie posiadał również liczne rozwiązania ekologiczne, jak m.in. zielone dachy na budynkach biurowych, pompy ciepła do ogrzewania lub chłodzenia powierzchni biurowej czy technologia oświetlenia LED. Wyróżni go skala działania i nowe możliwości w zakresie obsługi klienta, zarówno B2C, jak i B2B z doręczeniem w Polsce i zagranicą, zwłaszcza w kontekście rynku niemieckiego. Niemcy są zdecydowanym liderem przesyłek nadawanych z Polski, kierunek ten generuje prawie 30 proc. całego polskiego eksportu.