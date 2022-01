Firma Completio z nowym magazynem na terenie Łodzi

Polska firma Completio działająca w zakresie logistyki i łańcuchów dostaw, wynajęła powierzchnię magazynową w łódzkim Central European Logistics HUB, zrealizowanym przez Panattoni. Wynajęta powierzchnia wynosi 5380,8 mkw. w magazynie i 216,60 mkw. w biurze.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 24-01-2022, 14:43

Firma Completio z nowym magazynem na terenie Łodzi /fot. mat.pras

Completio to firma oferująca kompleksowe i bezpieczne rozwiązania magazynowe. Usługi, które powierzają jej klienci, koncentrują się wokół transportu towarów i rozmieszczaniu ich w magazynie. Firma posiada system podglądu zdarzeń od momentu rozładunku do czasu przekazania przesyłek firmie transportowej, co ułatwia kontrolę pracy magazynu. W zakresie obowiązków Completio znajduje się również obsługa zwrotów i reklamacji i utrzymywanie kontaktów z klientem za pośrednictwem infolinii, chatu oraz poczty e-mail.

To dla nas ogromne wyróżnienie, że możemy wspierać Completio w tak imponującym tempie rozwoju jak dotychczas i trzymamy kciuki za kolejne lata. To nasza druga transakcja w ramach magazynu zlokalizowanego w parku European Logistics HUB w Łodzi. Łącznie Completio zajmuje już ok. 16.000 mkw. – komentuje Kamil Żach, Associate, Cushman&Wakefield.

Największy w Europie kompleks logistyczny

Central European Logistics Hub, to tworzony przez nas największy w Europie kompleks logistyczny o planowanej powierzchni ponad 600 000 m kw. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jędrzejowskiej w Łodzi, tuż przy A1 – jedynej polskiej autostradzie o przebiegu północ-południe. Hub oddalony jest zaledwie 30 km od węzła Łódź Północ, który stanowi skrzyżowanie autostrad A1 i A2 – komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattonii i dodaje: Cieszę się, że, firma Completio rozwija się z Panattoni i wykorzystuje wcześniej zabezpieczoną powierzchnię pod wzrost operacji.

Panattoni jest deweloperem powierzchni przemysłowych. Od początku działalności, czyli od 2005 roku, firma zrealizowała w Polsce projekty magazynowe i produkcyjne o łącznej powierzchni ponad 9 milionów metrów kwadratowych. Przez dostarczanie wielofunkcyjnych budynków magazynowych dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb, firma wspiera rozwój lokalnego biznesu, a zakupując grunty w całej Polsce, zabezpiecza najbardziej strategiczne lokalizacje. Panattoni pełni dla swoich klientów rolę doradcy na każdy etapie procesu inwestycyjnego.

Ważny krok w rozwoju

Ta powierzchnia magazynowa stanowi kolejny ważny krok w rozwoju Completio. Każdego miesiąca z naszych usług korzysta coraz więcej klientów, toteż zapotrzebowanie na wysokojakościową przestrzeń do składowania towarów nieustannie rośnie. Completio pomaga sklepom internetowym i innym firmom wysyłającym towary do klientów w zarządzaniu całym procesem logistycznym – od przyjęcia towaru do przekazania paczki kurierowi. Aby nasza praca mogła przebiegać efektywnie, potrzebne są magazyny spełniające wyśrubowane wymagania, także dotyczące lokalizacji. Oferta przedstawiona przez Panattoni spełnia wszystkie nasze oczekiwania, czego rezultatem jest podpisanie długoterminowej umowy wynajmu. – Komentuje Piotr Piaskowski, Prezes Zarządu Completio sp. z o.o.