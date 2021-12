FM Logistic z Maxi Zoo w ramach Panattoni Park Głogów

Panattoni, lider rynku nieruchomości powierzchni przemysłowych w Europie, rozwija e-commerce na Dolnym Śląsku. Podczas dzisiejszej uroczystości deweloper wmurował kamień węgielny pod realizację 35 000 m kw. dla FM Logistic w ramach Panattoni Park Głogów. W nowym obiekcie najemca obsłuży e-commerce B2C wiodącej sieci sklepów zoologicznych Grupy Fressnapf, w Polsce działającej pod międzynarodową nazwą Maxi Zoo.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 03-12-2021, 10:48

Firma będzie realizować zamówienia dla klientów indywidualnych z Polski i Niemiec. Panattoni Park Głogów docelowo zajmie 20ha, w tym 110 000 m kw. pod dachem. Inwestycja przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent i pozwoli przedsiębiorstwom na znacznie ograniczenie emisji CO2 i zużycia energii.

Panattoni rusza z kolejną inwestycją na Śląsku

Na Dolnym Śląsku sukces (w)murowany. Panattoni dostarczyło na Dolnym Śląsku ponad 1,5 mln m kw. i nie zwalnia. W październiku br. deweloper ruszył z realizacją Panattoni Park Głogów – o docelowej powierzchni 110 000 m kw. – a podczas dzisiejszej uroczystości wmurował kamień węgielny pod realizację pierwszego najemcy parku – FM Logistic. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, dewelopera i pierwszego klienta.

FM Logistic dla Maxi Zoo

W ramach inwestycji FM Logistic skorzysta z 35 000 m kw. - firma działa na 3 kontynentach, w 14 krajach i podpisała długoletni kontrakt na składowanie towarów oraz obsługę logistyczną kanału e-commerce B2C wiodącej sieci sklepów zoologicznych Grupy Fressnapf, w Polsce występującej pod międzynarodową nazwą Maxi Zoo. Przedsiębiorstwo zakłada obsługę nawet 4 mln zamówień w 2023 roku realizowanych dla klientów indywidualnych w Polsce, jak i Niemczech. Inwestycja pozwoli rozwinąć segment sprzedaży online Grupy Fressnapf, która posiada blisko 1800 sklepów zoologicznych w Europie. FM Logistic wprowadzi się do obiektu w maju 2022 r. Cały Panattoni Park Głogów przejdzie certyfikację metodą oceny zrównoważonego rozwoju BREEAM na poziomie Excellent, z czego skorzysta również pierwszy najemca, który ograniczy emisję CO2 orazzużycie energii i wody. Panattoni zadba również o analizę pomieszczeń biurowych pod kątem odpowiedniej akustyki, komfortu termicznego czy dostępu światła dziennego.

Panattoni doceniony przez e-commerce

- Powierzchnia Panattoni po raz kolejna została doceniona przez e-commerce. Z ponad 12 mln m kw. dostarczonych przez nas w Europie, ponad 1/3 służy obsłudze sprzedaży online, a wybierają nas liderzy regionalni i globalni, a także przedstawiciele konkretnych branż, jak DIY, czy odzieżowa. Tym razem stawia na nas operator logistyczny, który obsłuży zoologiczny, co tylko potwierdza naszą wszechstronność w powierzchni obsługującej e-commerce – komentuje Damian Kowalczyk, Development Director z Panattoni. Przedstawiciel dewelopera podkreśla także wagę nowej lokalizacji: -„Głogów to dowód wciąż niegasnącego potencjału Dolnego Śląska. Miasto naszej nowej inwestycji przed miesiącem zajęło II miejsce w Dolnośląskim Plebiscycie Gospodarczym „Gwiazdy Biznesu” 2021, w kategorii Samorząd Przyjazny Biznesowi. Proinwestycyjna postawa władz pozwala miastu wykorzystać jego potencjał. W połączeniu z nowoczesną i proekologiczną powierzchnią od Panattoni, kolejna miejscowość staje się atrakcyjną lokalizacją dla liderów w wielu branżach, takich jak FM Logistic”.

Polska coraz bardziej atrakcyjna

- Decyzja o wyborze lokalizacji magazynu na Dolnym Śląsku została poprzedzona wieloma analizami, które miały na względzie optymalizację obsługi naszego klienta, firmy Maxi Zoo. Braliśmy pod uwagę takie czynniki, jak dostępność pracowników i możliwość szybkiej realizacji dostaw na rynek niemiecki. Nowa inwestycja Panattoni idealnie wpisuje się w te potrzeby - mówi Anna Galas, Senior Business Development Director, FM Logistic i dodaje: „Widzimy też coraz większe zainteresowanie i zapotrzebowanie na lokowanie tego typu operacji w naszym kraju i upatrujemy tu duże możliwości rozwoju również dla naszych innych klientów”.

Panattoni Park Głogów to kompleks z międzynarodowym potencjałem. Położony jest ok. 110 km od granicy polsko-niemieckiej i w podobnej odległości od granicy południowej z Czechami. Zaledwie 10 km dzieli park od drogi S3, głównego korytarza transportowego w regionie, łączącego Głogów z Zieloną Górą czy Szczecinem oraz pozwalającego na sprawny dojazd do autostrady A4 na południu oraz A2 na północy. Dzięki sąsiadującej z Miejską Strefą Inwestycyjną infrastrukturze, najemcy kompleksu będą mogli skorzystać także z transportu kolejowego. Doskonała lokalizacja i realizacja inwestycji według najwyższych standardów zrównoważonego budownictwa sprawia, że Panattoni Park Głogów staje się idealnym wyborem dla każdego: w kompleksie doskonale odnajdzie się zarówno przedstawiciel branży logistycznej czy e-commerce jak i producent.