Fracht FWO rozpoczął dostawy dla jednej z największych inwestycji

Fracht FWO, operator logistyczny dla przemysłu, został głównym partnerem logistycznym globalnego dostawcy technologii dla energetyki, lidera konsorcjum w projekcie budowy Nowy Blok Energetyczny w Elektrowni Dolna Odra. Fracht rozpoczął właśnie realizację serii dostaw dla jednej z największych inwestycji branży energetycznej w naszym kraju.

Data: 27-09-2021, 12:17

W ramach tego projektu, Fracht FWO odpowiada za organizację transportów elementów kotłów i innych urządzeń, w tym przyjęcia ładunków i ich dostawę aż do miejsc posadowienia na budowie bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra.

- Organizacja tych dostaw, z wykorzystaniem różnych gałęzi transportowych, w tym morskiej, śródlądowej i drogowej, to ogromny projekt, rozłożony na kilka etapów. Każdy z nich będzie złożoną i skomplikowaną logistycznie operacją, której przeprowadzenie nie byłoby możliwe bez wieloletniego doświadczenia w obsłudze tego typu dostaw, eksperckiej wiedzy naszych zespołów oraz właściwie dobranych partnerów – mówi Andrzej Bułka, prezes zarządu Fracht FWO Polska.

16 elementów kotłów o wadze 748 ton

Realizacja pierwszej dostawy do Elektrowni Dolna Odra rozpoczęła się we wrześniu. Na budowę bloków energetycznych trafi jeszcze w tym miesiącu 16 elementów kotłów o łącznej wadze przekraczającej 748 ton, w tym najcięższe elementy mają ponad 86 ton i długość sięgającą nawet 35 m. Ładunek ten przypłynął już z Turcji do portu w Szczecinie, gdzie przy użyciu specjalistycznego sprzętu został przeładowany na barki w celu dalszego transportu.

- Naszym zadaniem było przyjęcie urządzeń w szczecińskim porcie, a następnie koordynacja kolejnych etapów transportu– wyjaśnia Piotr Prasał, Koordynator Projektu Dolna Odra w Fracht FWO.

Łańcuchy dostaw dla energetyki

Fracht FWO jest jednym z nielicznych operatorów na polskim rynku logistycznym, który specjalizuje się w organizacji dostaw ładunków ciężkich dla przemysłu energetycznego i wydobywczego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy eksperckiej, także z zakresu technologii urządzeń energetycznych, zespół Fracht FWO realizuje nawet najbardziej skomplikowane łańcuchy dostaw. Wykorzystuje przy tym globalny know-how i światową sieć partnerów Grupy Fracht, która ma swoje oddziały w 43 krajach. Wśród przykładów zrealizowanych w tym roku transportów wymienić można m.in. dostawę kilkudziesięciu transformatorów do Kanady i krajów Beneluxu, czy elementów dwóch wielkich kotłów parowych z Włoch do Polski. Fracht FWO świadcząc kompleksowe usługi z zakresu logistyki ładunków ponadnormatywnych i project cargo, realizuje transporty praktycznie do każdego miejsca na świecie.