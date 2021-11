Frigo Logistics inwestuje w fotowoltaikę

Rosnące ceny energii elektrycznej, zmiany klimatyczne wpływające na przerwy w dostawach prądu oraz dostępne, proekologiczne rozwiązania, motywują przedsiębiorstwa do inwestycji w odnawialne źródła energii. Jedną z firm, która stawia na ekologię i transformuje swoje magazyny na bardziej przyjazne środowisku, jest Frigo Logistics, wiodący w Polsce operator logistyczny dla produktów głęboko mrożonych. Wkrótce już dwie lokalizacje firmy – w Radomsku i Żninie – będą w znacznym stopniu zasilane własną energią.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 10-11-2021, 09:53

Frigo Logistics inwestuje w fotowoltaikę

Frigo Logistics świadczy usługi logistyczne dla produktów mrożonych. Firma dostarcza mrożonki do ponad 4500 punktów w całej Polsce, w tym do sklepów ośmiu największych sieci handlowych. Magazyny Frigo Logistics znajdują się obecnie w pięciu lokalizacjach. Firma dba o to, by były jak najbardziej przyjazne środowisku, dlatego w ubiegłym roku zakończył się montaż instalacji w Radomsku, a obecnie finalizowany jest projekt w Żninie – w dwóch lokalizacjach będących własnością spółki inwestycje pozwolą firmie obniżyć zużycie energii o 25 proc.

Rozbudowa instalacji fotowoltaiczna w Radomsku

– Instalacja fotowoltaiczna w Radomsku ma moc 100 kWp i obecnie instalujemy kolejnych 200 kW. W Żninie powstaje elektrownia o mocy 1000 kWp. W rezultacie inwestycji, rocznie będziemy generować aż 100 MWh energii elektrycznej na bieżące potrzeby magazynów, co pozwoli w przyszłości zapewnić samowystarczalność energetyczną. Dzięki panelom słonecznym, rocznie wyemitujemy do środowiska aż o 156 ton dwutlenku węgla mniej – dzięki temu 13,3 tys. drzew odetchnie z ulgą. Tak duże liczby pokazują, że inwestycja w fotowoltaikę przynosi liczne korzyści zarówno dla firm, jak i dla środowiska – mówi Marcin Cichoński, Kierownik ds. Zarządzania Nieruchomościami we Frigo Logistics.

Własny prąd od jesieni 2022 roku

Termin zakończenia inwestycji fotowoltaicznej w Żninie planowany jest na październik 2022. Cała dzienna produkcja prądu z obu instalacji będzie wykorzystywana na potrzeby rozbudowanych układów chłodniczych, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania centrów dystrybucyjnych Frigo Logistics.

– Logistyka produktów głęboko mrożonych to duża odpowiedzialność. Wymagają one kontrolowanych temperatur zarówno na etapie magazynowania, jak i transportu. W naszych centrach dystrybucyjnych temperatura wynosi około – 20 stopni Celsjusza. Jej utrzymanie jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa i jakości produktów. Powstała instalacja fotowoltaiczna nie tylko pozwoli z czasem na redukcję kosztów energii, ale również zdywersyfikuje źródła energii w naszych magazynach i tym samym zwiększy stabilność dostaw energii – dodaje Marcin Cichoński, Frigo Logistics.