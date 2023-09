Mecalux wyposaży automatyczny magazyn paletowy w centrum dystrybucyjnym o kontrolowanej temperaturze należącym do Frigo Logistics, wiodącego w Polsce operatora logistycznego dla produktów głęboko mrożonych. Inwestycja będzie obejmowała również montaż dwóch systemów składowania palet oraz instalację oprogramowania Easy WMS.

Frigo Logistics wyposaży nowe centrum dystrybucyjne w inteligentne rozwiązania magazynowe

Rynek logistyki produktów głęboko mrożonych

– Postanowiliśmy wdrożyć najnowsze automatyczne rozwiązania do naszych procesów logistycznych, ponieważ zdecydowanie stawiamy na innowacyjność. Naszym celem jest utrzymanie pozycji wiodącego w Polsce operatora logistycznego w kompleksowej obsłudze produktów głęboko mrożonych – wyjaśnia Marcin Cichoński, Facility Manager we Frigo Logistics.

Frigo Logistics specjalizuje się w dystrybucji, transporcie i magazynowaniu produktów mrożonych, a także w kategorii dry, fresh oraz płynnej dla produktów spożywczych. Nowo wybudowane centrum dystrybucyjne w Nowym Dworze Mazowieckim zostanie wyposażone w kompleksowe rozwiązanie firmy Mecalux: automatykę, oprogramowanie oraz systemy składowania.

Rozwój wymaga inwestycji

– Dzięki tej inwestycji będziemy mogli dynamicznie reagować na wahania wolumenów naszych klientów i odbiorców zwłaszcza w okresie sezonu letniego, okresach świątecznych i długich weekendów. Naszą misją jest świadczenie jak najlepszej jakości usług, a automatyzacja operacji z pewnością jest tego dużym wsparciem – dodaje Marcin Cichoński, Facility Manager we Frigo Logistics.

W automatycznym magazynie, o wysokości 36 metrów, zostanie utworzonych sześć korytarzy z regałami o podwójnej głębokości składowania, które będą mogły pomieścić 15 000 palet. W każdym korytarzu ładunki będą pobierane i odkładane przez układnicę w sposób całkowicie automatyczny. Instalacja, w której będzie panowała kontrolowana temperatura -20ºC, zostanie wyposażona w inertyzację, czyli system ochrony przeciwpożarowej redukujący zawartość tlenu w powietrzu.

Nowoczesny magazyn

Magazyn automatyczny zostanie połączony z magazynem dystrybucyjnym za pomocą wózków wahadłowych i linii przenośników. W tej strefie firma Mecalux zamontuje regały paletowe i regały przesuwne Movirack o łącznej pojemności 6 000 palet.

Za kontrolę i optymalizację wykonywanych w obiekcie operacji będzie odpowiadał system zarządzania Easy WMS. Będzie on przypisywał odpowiednią lokalizację każdemu artykułowi zgodnie z kategorią i aktualnym poziomem popytu.

– Identyfikowalność towarów to jeden z kluczowych wymogów dla firm takich jak nasza, które zarządzają produktami spożywczymi w temperaturze kontrolowanej. Zachowanie w pełni ciągu chłodniczego na każdym z etapów by produkty głęboko mrożone zachowały najwyższą jakość to nasze priorytetowe zadanie – przyznaje Marcin Cichoński, Facility Manager we Frigo Logistics.