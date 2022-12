Do 2026 roku firma Girteka chce dołączyć do TOP 10 największych operatorów logistycznych w Europie. Kluczową rolę w realizacji ambitnego planu odgrywa Polska. Po otwarciu, na początku tego roku, bazy transportowej w Sadach pod Poznaniem, największej w sieci Girteka, zarząd Grupy podjął kolejną decyzję o wzmocnieniu polskiej spółki. Na jej czele stanęła teraz Ellina Lolis, która jako prezes zarządu będzie odpowiadać za rozwój firmy w Polsce.

Girteka ma nową prezes zarządu /fot. mat.pras

Nowe cele i nowy prezes zarządu

Stawiając sobie za cel dołączenie do czołówki największych firm logistycznych w Europie, Girteka inwestuje w rozwój operacyjny sieci transportowej, zrównoważone rozwiązania, cyfryzację, a także podniesienie jakości usług i warunków pracy dla kierowców. Po przeprowadzeniu zmian w strukturze organizacyjnej Grupy Girteka, firma chce wzmocnić teraz obecność na rynkach Europy w tym również w Polsce, która ma strategiczne znaczenie dla przyspieszenia ekspansji w Europie Zachodniej.

To zadanie powierzono nowej prezes zarządu Girteka Poland - Ellinie Lolis, menedżerce z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i rozwoju firm na rynku logistycznym.

Ellina Lolis od początku kariery zawodowej związana jest z branżą logistyczną. Swoje bogate doświadczenie zdobywała podczas realizacji i zarządzania projektami dla globalnych, największych firm logistycznych, obecnych na rynkach Bliskiego Wschodu, Europy oraz byłych krajów WNP. W 2019 r. Ellina Lolis objęła stanowisko country managera a następnie wiceprezesa zarządu Hillebrand Poland, globalnego operatora logistycznego dla branży beverage, gdzie z sukcesem rozwinęła działalność firmy w 12 krajach. Ellina Lolis jest też uznaną ekspertką w zarządzaniu zespołami międzynarodowymi i komunikacji międzykulturowej. Posługuje się biegle czterema językami. Teraz, jako nowa prezes zarządu Girteka Poland będzie odpowiadać za rozwój działań w Polsce, skupiających się w dużej mierze na usługach serwisowych i floty dla całej Grupy.

- Girteka to firma z ogromną przyszłością i jedna z najbardziej rozwiniętych technologicznie organizacji w tym segmencie usług. Stając na czele oddziału w Polsce podejmuję ogromne wyzwanie. Wierzę, że z zespołem tak świetnych ekspertów i zaangażowanych w pracę ludzi, zrealizujemy założone cele. Będziemy rozwijać nie tylko usługi, ale też wzmacniać i rozbudowywać zespół naszych specjalistów, w tym kierowców oraz serwisantów - zapowiada Ellina Lolis, prezes zarządu Girteka Poland.

Baza transportowa o strategicznym znaczeniu

Na początku tego roku Girteka uruchomiła w podpoznańskich Sadach największą i najnowocześniejszą w swojej historii bazę transportową. To również jedna z największych baz w Europie, w których serwisowane są pojazdy ciężarowe. Na powierzchni 10,5 ha znajduje się część administracyjna, nowoczesne zaplecze dla kierowców (prysznice, pralnia, punkt medyczny, noclegi) oraz baza serwisowa dla 80 aut ciężarowych. Dodatkowo przygotowany został parking zewnętrzny na ponad 200 ciągników z naczepami. W podpoznańskiej bazie Girteki, gdzie pracuje obecnie 8,2 tys. kierowców oraz 450 mechaników, obsługiwanych może być jednoczenie do 4 tys. samochodów. Baza w Sadach to trzecia baza Grupy, który uzupełnia sieć baz transportowych na Litwie, zlokalizowanych w Wilnie i Siauliai. W ciągu pięciu lat firma planuje zainwestować co najmniej 5 mln euro w jej wyposażenie i utrzymanie.

Z bazy Girteki w podpoznańskich Sadach będą obsługiwane rynki Europy Zachodniej, gdzie aktualnie firma prowadzi ekspansję i rozwój usług logistycznych.

Litewska firma transportowa

Girteka to litewska firma, która powstała w 1996 r., z siedzibą w Wilnie. Specjalizuje się w przewozach całopojazdowych (FTL) oraz chłodniczych, głównie dla firm z branży food&beverage, FMCG, przemysłowej, automotive i farmaceutycznej. Firma posiada największą własną flotę nowoczesnych pojazdów ciężarowych w Europie, która liczy dziś ponad 9 tys. ciągników (EURO 6) i 9,8 tys. naczep, w tym 7,4 tys. chłodni. Zarówno flota, jak i systemy do zarządzania transportem to najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Rocznie kierowcy Girteki wykonują już blisko 1 milion przewozów FTL w Europie, Skandynawii oraz do krajów byłej WNP i Azji Centralnej. W Polsce firma obecna jest od 2019 roku, gdzie ma bazę transportową w Sadach k/Poznania oraz oddział jednej z marek Grupy w Rawie Mazowieckiej.