Girteka, europejski przewoźnik drogowy, bazujący na cyfryzacji usług, rozwija narzędzia działające w oparciu o sztuczną inteligencję - AI Operator i AI Planner. Ich wykorzystanie przez menadżerów transportu do planowania łańcuchów dostaw i koordynacji dostaw już teraz zwiększa efektywność zarządzania flotą i skraca czas transportu.

Girteka rozwija narzędzia do planowania i optymalizacji łańcuchów dostaw

Sztuczna inteligencja do planowania logistyki

Girteka jest jedną z pierwszych firm transportowych, która zaczęła wykorzystywać sztuczną inteligencję do planowania i optymalizacji dostaw drogowych na międzynarodowych trasach. Rozwiązania AI wykorzystywane są do planowania tras, w oparciu o dane z systemu i dane rzeczywiste z ponad kilku tysięcy samochodów ciężarowych realizujących codziennie transporty w Europie i Azji.

Cel wdrożenia każdego rozwiązania AI jest jasny - uproszczenie, redukcja błędów, przyspieszenie wyników, zwiększenie efektywności samego procesu i uczenie się na jego podstawie. Wskazówką jest to, czy proces, który normalnie kontrolują ludzie, można zdefiniować jako algorytm z możliwością samodzielnego rozwoju na podstawie zebranych danych. W Girtece, przy wsparciu firm zewnętrznych, takich jak Nexogen, możemy budować te procesy i je symulować - mówi Dainius Augutis, Kierownik Działu Wsparcia Funkcji Transportowych w Girtece.

AI Operator skraca czas transportu o 10% i emisję CO2 o 7%

AI Operator wykorzystywany jest przez menadżerów transportu Girteki do określenia najlepszej i optymalnej trasy dostawy ładunku. Jest ona wyznaczana w oparciu o takie wskaźniki jak szacowany czas przybycia auta, odległość czy emisja spalin. Pod uwagę brane są też wymogi pakietu mobilności oraz lokalne przepisy w zakresie kabotażu i czasu pracy kierowców (w tym przerwy i odpoczynek), uwzględniając również krajowe wymogi. System jest aktualizowany na bieżąco, więc jeśli dojdzie do zmiany trasy ze względu np. na zatory na drodze, AI Operator ponownie przelicza wszystkie dane i proponuje najlepsze optymalne rozwiązanie. Wszystkie informacje o tym, gdzie i którędy jechać, odpocząć lub zatankować, są przekazywane kierowcom za pośrednictwem Transics. Zmniejsza to ryzyko pomyłki przy wyborze trasy i dostarcza kierowcom potrzebne informacje, wcześniej uzgodnione z kierownikiem transportu.

Przy realizacji ponad 776 000 dostaw pełnopojazdowych rocznie, ręczne planowanie czasami jest niemożliwe. Dzięki AI Operator nie tylko planujemy transport, ale także optymalizujemy go pod względem szacowanego czasu przyjazdu, trasy, długości czy emisji. To ogromna zaleta pod względem szybkiego i bezbłędnego planowania oraz czasu reakcji klienta. Co można dodać, to fakt, że nasi kierowcy zyskują teraz łatwiejszy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji, aby dostarczyć ładunek - podkreśla Dainius Augutis.

Planowanie trasy, dzięki wykorzystaniu AI Operatora ułatwia skrócenie czasu i jednoczenie pozwala na jej optymalizację. Ogranicza też możliwości wystąpienia błędów, z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klienta co do terminu dostawy, odległości i emisji. Jak pokazują analizy Girteki, przygotowywane na podstawie danych wszystkich aut, jazda trasą zdefiniowaną przez AI Operator skraca czasu transportu o ok. 10%, a zużycia paliwa i redukcję emisji CO2 o ok. 7%.

AI Planner z wieloma zmiennymi

Drugim rozwiązaniem AI stosowanym i rozwijanym przez Girtekę jest AI Planner. To narzędzie wykorzystywane jest do zaplanowania całej usługi transportowej z uwzględnieniem możliwości znalezienia odpowiednich kierowców, ciężarówek i naczep, zgodnie z wymogami pakietu mobilności oraz lokalnymi przepisami w zakresie kabotażu i czasu pracy kierowców.

To narzędzie umożliwia nam globalne zarządzanie flotą, w oparciu o ocenę sytuacji w całej Europie, a nie tylko w konkretnych regionach, co jest bardzo skomplikowane do zrobienia przez człowieka i wymaga dużo czasu. System oblicza najwcześniejszy czas, w którym możemy dostarczyć ładunek danym samochodem, co wcześniej robiliśmy ręcznie. Wszystkie zasady i dane, które zgromadziliśmy przez lata zarządzania flotą, teraz znajdują się w „mózgu" narzędzia. Nie ma potrzeby siedzenia. myślenia, planowania, sprawdzania, weryfikowania i ponownego sprawdzania ręcznie - mamy szybkie i niezawodne wsparcie ze strony narzędzia wyjaśnia Audrius Navickas, Project Manager w Girtece.

Obecnie Girteka wykorzystuje AI Plannera do planowania dostaw prostych i powtarzalnych ładunków. Wśród największych korzyści, jakie zapewnia AI Planner, jest redukcja pustych przebiegów, co przekłada się na zmniejszenie emisji i czasu oczekiwania ciężarówki na realizację kolejnej dostawy. Umożliwiają to ustawienia, które można dostosować do aktualnej sytuacji na rynku usług frachtowych w Europie. Zaletą AI Plannera jest też szybkość i tempo planowania przy mniejszym ryzyku błędów. Jest to istotne zwłaszcza dla przesyłek SPOT (giełdy logistyczne), gdzie czas często odgrywa kluczową rolę.

Dzięki AI już blisko 50% transportów w Girtece jest planowanych znacznie szybciej i bardziej efektywnie.

Na drodze do pełnej digitalizacji usług logistycznych

Girteka rozpoczęła proces digitalizacji w 2020 r. Ma się on zakończyć w 2026 r. pełną automatyzacją wszystkich procesów, wewnętrznych i zewnętrznych, przy użyciu platformy SAP oraz dodatkowych rozwiązań z zakresu robotyzacji procesów i sztucznej inteligencji. Cyfryzacja jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju Girteki, który zapewni jej konkurencyjność na rynku usług transportowych i dołączenie do dziesięciu najlepszych firm logistycznych w Europie.

Wraz z wdrożeniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, takich jak AI Operator i AI Planner, możemy zwiększyć jakość świadczonych usług, zmniejszyć emisję i skupić się na bardziej zaawansowanych i indywidualnych potrzebach naszych klientów. Jednak kluczową rolę odgrywa połączenie wszystkich tych narzędzi i przesyłanie danych, aby planować działania w sposób właściwy i minimalizować możliwe błędy i pomyłki - mówi Audrius Navickas.

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mają duży potencjał w transporcie i procesach planowania. Następnym etapem ich wykorzystania będzie m.in. optymalizacja zaplanowanych przesyłek, dalsza redukcja kosztów i emisji, a także zwiększenie atrakcyjności pracy kierowców. Dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem rozwiązań AI do planowania transportu potwierdzają możliwość dalszego rozwoju i ulepszania usług transportowych.