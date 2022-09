Glovo i Fale Loki Koki rozpoczynają współpracę

Użytkownicy Glovo uzyskali dostęp do kilkuset profesjonalnych produktów kosmetycznych z sieci Fale Loki Koki. Oferta będzie dostępna w 30 miastach w Polsce. Glovo będzie aktualnie jedyną platformą w kraju, która umożliwia zamawianie produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych oferowanych przez Fale Loki Koki, prosto do domów użytkowników w zaledwie kilkadziesiąt minut.

Dzięki temu klienci Glovo będą mieli możliwość skorzystania z coraz szerszej i mocno wykraczającej poza dostawy jedzenia oferty.

Sprzedaż kosmetyków w internecie

Jak wynika z raportu Beauty and the Future firmy Mobile Institute, podczas pandemii 25% konsumentów zaczęło kupować kosmetyki w internecie i ponad 50% zamierza te wydatki utrzymać. Od teraz, dzięki współpracy Glovo i Fale Loki Koki, konsumenci mogą zamówić produkty do pielęgnacji włosów z ekspresową dostawą do domu.

Fale Loki Koki, to sieć sklepów specjalistycznych oraz hurtowni fryzjerskich, które oferują kompletny asortyment profesjonalnych produktów do włosów. W szerokiej ofercie znajdziemy m.in: szampony, odżywki do włosów, farby, lakiery, balsamy, pomady, fluidy do stylizacji, a także wiele dodatkowych akcesoriów.

– Chcemy być coraz bliżej naszych użytkowników w ich codziennym życiu. Dlatego do naszej szerokiej oferty gastronomicznej czy spożywczej dołączamy także profesjonalne kosmetyki i produkty do pielęgnacji włosów. Dzięki Glovo klient może otrzymać je w mniej niż godzinę. W ten sposób zakupy stają się coraz wygodniejsze a użytkownicy mogą otrzymać produkty szybciej niż w ramach standardowych dostaw w e-commerce. Jesteśmy dostępni w wielu miastach, więc jeśli ktokolwiek zapomni wrzucić do torby podróżnej swój ulubiony szampon, to przybędziemy z pomocą – podkreśla Beata Wronowska, Partner Business Leader Q-Commerce w Glovo Polska.

Korzyści ze współpracy

Fale Loki Koki to marka, która dzięki Glovo jeszcze mocniej otwiera się na klientów indywidualnych, dla których pielęgnacja włosów na najwyższym poziomie stanowi istotną część stylu życia. Nasi klienci oczekują dostępu do produktów z szybką dostawą do domu, dzięki której mogą kontynuować profesjonalną pielęgnację w domu już po wyjściu od fryzjera – podkreśla Karolina Kawczyńska Dyrektor Marketingu Fale Loki Koki.

Fale Loki Koki dostępne są na platformie Glovo w aż 30 miastach, zarówno w dużych, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań, jak i tych mniejszych, m.in. w Grudziądzu, Kaliszu czy Bydgoszczy. Użytkownicy mogą wybierać pośród 400 produktów, dostępnych w kategoriach pielęgnacja, koloryzacja, stylizacja, sprzęt czy akcesoria. Zamówienie zostanie dostarczone w zaledwie kilkadziesiąt minut, dzięki czemu użytkownicy mogą zaoszczędzić swój czas i natychmiast otrzymać wybrany produkt w razie nagłej potrzeby.

Od kwiatów po kosmetyki – Glovo stale rozszerza ofertę e-retail

Wizją Glovo jest zapewnienie mieszkańcom miast wszystkiego czego potrzebują w szybki i łatwy sposób. Oprócz dań z restauracji, użytkownicy aplikacji mogą również zamówić zakupy spożywcze, z opcją dostawy nawet w 20 minut. Do tego dochodzą usługi kwiaciarni, piekarni, cukierni czy lodziarni. Niedawno firma ogłosiła także rozszerzenie współpracy z Papiernik by Empik.