GLS uruchamia rowery kurierskie w dwóch miastach

GLS uruchamia rowery kurierskie w dwóch miastach. We Wrocławiu już jeździ, w Warszawie jest jeszcze testowany. To pojazdy przystosowane do przewozu paczek, ze wspomaganiem elektrycznym i możliwością wjazdu wszędzie tam, gdzie wjechać może zwykły rower.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 23-11-2021, 14:59

GLS stawia na rowery kurierskie. fot. mat. pras.

GLS uruchomi 15 rowerów kurierskich





GLS Poland to pierwsza firma kurierska w kraju, która uruchomiła rower kurierski – od czerwca ubiegłego roku obsługuje ścisłe centrum Krakowa. Do tej pory dostarczył już ok. 25 tys. paczek.

– Sprawdził się doskonale. Dlatego teraz wprowadzamy kolejne rowery kurierskie. W strefach z ograniczeniami dla ruchu kołowego jest to rozwiązanie optymalne: zwinne i zeroemisyjne. Taki pojazd wjedzie wszędzie tam, gdzie dopuszczony jest ruch rowerowy. Podjedzie też bezpośrednio pod właściwy adres, bez konieczności szukania miejsca parkingowego – mówi Justyna Glaza, environmental manager w GLS Poland.

Dostawy rowerem kurierskim

Od tej jesieni rower kurierski w barwach GLS jeździ już we Wrocławiu. Obsługuje serce Starego Miasta – przede wszystkim ten obszar, na który samochody nie mogą wjeżdżać. Jego bazą przeładunkową będzie punkt obok wrocławskiego Rynku. W Warszawie trwa jeszcze faza testów. W stolicy pojazd tego typu będzie funkcjonował blisko centrum miasta.

– W tej części dominuje gęsta zabudowa, dostarczamy tu dużą liczbę paczek na stosunkowo małym obszarze. Rower daje kurierowi dużą łatwość przemieszczania się i jest bardzo elastycznym środkiem transportu: nie stoi w korkach i może być wielokrotnie przeładowywany – wyjaśnia Justyna Glaza.

To kolejne ekologiczne rozwiązanie w filii GLS przy ul. Fajansowej. Na co dzień operują stąd e-vany kurierskie, obiekt jest wyposażony w ładowarki do samochodów elektrycznych oraz panele fotowoltaiczne. Poza tym, 100% energii czerpie z OZE, podobnie jak blisko 20 oddziałów GLS Poland w całym kraju, w tym największe obiekty, jak sortownie pod Warszawą i w Strykowie pod Łodzią.

GLS Poland stawia na rowery kurierskie

W tym i przyszłym roku GLS Poland wprowadzi łącznie 15 rowerów kurierskich.

– Wchodzimy na drogę do neutralności klimatycznej. To kluczowy punkt naszej strategii. Rowery kurierskie znakomicie wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Oczywiście zawsze analizujemy lokalne uwarunkowania. Wprowadzamy rowery tam, gdzie stanowią optymalne rozwiązanie również z punktu widzenia potrzeb oraz wygody naszych klientów. Jest to doskonały przykład na to, że cele proekologiczne mogą harmonijnie współgrać z biznesowymi – mówi Justyna Glaza.

Zauważa, że kurier poruszający się rowerem w Krakowie spotyka się z pozytywnymi reakcjami:

– Nasi klienci doceniają wygodę tego rozwiązania i fakt, że nie emituje ani spalin, ani hałasu. Korzyści ekologiczne są bardzo wymierne. Wykorzystanie tylko tego jednego roweru do regularnej obsługi przesyłek pozwoliło oszczędzić ok. 15 ton emisji CO2. Wynika to z faktu, że dostarczenie każdej paczki to przeciętnie 1,3 kg CO2, z czego połowa przypada na tzw. ostatnią milę, czyli finalny etap dostawy.

Cała flota GLS, włącznie z pojazdami należącymi do podwykonawców oraz samochodami służbowymi, jest stopniowo wymieniana na modele bardziej ekologiczne. E-vany kurierskie

w barwach operatora jeżdżą już, oprócz Warszawy, również w ośmiu innych miastach w Polsce. Od 2019 roku ważną długodystansową trasę w międzynarodowej sieci GLS obsługują ciężarowe samochody napędzane LNG – Iveco Stralis NP 460. Zużywają nawet o 15% paliwa mniej niż podobne pojazdy ciężarowe z silnikami Diesla. Emitują aż o 99% mniej cząstek stałych oraz o 60% mniej tlenków azotu niż wymagają limity określone w normie Euro VI.