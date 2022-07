Grupa Ambra wymienia samochody na elektryczne

Autor: AK

Data: 21-07-2022, 09:58

Grupa Ambra – jeden z wiodących podmiotów branży winiarskiej – unowocześni swoją flotę o 31 samochodów z napędem elektrycznym, wykonując kolejny krok w stronę elektromobilności. Firmą, która finansuje kontrakt, jest Volkswagen Financial Services.

Prawie 1/3 samochodów w Grupie Ambra to samochody elektryczne/ fot. mat. prasowe

Według Licznika elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych pod koniec czerwca 2022 r. po polskich drogach jeździło 50 990 aut z napędem elektrycznym (osobowych i użytkowych).

Można zaobserwować, że firmy z każdym rokiem chętniej decydują się na wprowadzenie do floty tego typu pojazdów. Wynika to z rosnącej troski o środowisko i większej świadomości na temat skutków zmian klimatu. Podobnie uważa Parlament Europejski, który przegłosował niedawno ograniczenie dopuszczalnej emisji CO2 przez nowe auta o 100 proc. Oznacza to, że od 2035 roku na terenie Unii Europejskiej nie będą mogły być rejestrowane nowe auta spalinowe.